Паника на Западе уже запредельна. Все всё видят и все всё знают. А что делать, учитывая загнанность самих себя в ловушку пропаганды, не понимают. Надо подсказать.

Как говорил великий Ваас, безумие — это постоянное повторение одного и того же действия в надежде на другой результат. Именно этим сейчас занимается коллективный Запад и его «костяк» в лице стран-членов «Группы Семи» (G7). Казалось бы, уже понятно, что незаконное одностороннее санкционное давление на Россию с треском провалилось и привело лишь к полностью противоположному результату в лице оттока капитала из Евросоюза в размере 300 миллиардов евро в год. Но делать выводы из ситуации западные функционеры не готовы или же вовсе не в состоянии, поэтому в совместном заявлении глав МИД стран G7 содержится комментарий о том, что G7 продолжит оказывать давление (отметим, незаконное) на российский энергетический сектор.

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Под этим давлением главы МИД стран G7 подразумевают ужесточение контроля за соблюдением «ценового потолка» на российскую нефть (который, напоминаем, не работает, потому что нарушает законы экономики, о которых западные функционеры не знают примерно ничего), а также осуществление шагов по ограничению российских доходов от экспорта энергоресурсов.

Вместе с тем G7 обещают продолжать препятствовать развитию будущих российских энергетических проектов и нарушать альтернативные пути поставок энергоресурсов.

Также главы МИД стран G7, уверовавшие в свою исключительность и право осуждать всех остальных за следование их собственным государственным интересам, «максимально жёстко осудили» якобы незаконный якобы экспорт вооружений из КНДР в Россию для их использования на Украине. Также G7 призвали Иран прекратить поддерживать российскую военную машину, а Китай призвали прекратить поставлять России оборудование и материалы двойного назначения, позволяющие РФ наращивать свой военный потенциал.

Как мы уже отметили, в парадигме «порядка, основанного на правилах», в которой существуют страны G7, можно обвинять других в том, что делаешь сам. По какой-то причине в G7 не считают эскалацией и затягиванием конфликта передачу беспрецедентного количества западных вооружений Украине — и это при том, что абсолютно никаких обязательств перед Киевом у США и Европы нет. Здесь что бы то ни было комментировать уже совершенно бессмысленно: подобные публикации западных правительств следует расценивать исключительно как панику, переходящую в истерику. По-хорошему, Запад должен раз и навсегда забыть, что такое позволять себе заявления, подобные вышеуказанным, и навсегда перестать разговаривать с другими с позиции силы. Которой у Запада, в особенности у Европы, к слову, нет. На самом деле, на Западе понимают, что падение Украины будет означать окончание западоцентрической политической системы мира с окончанием получения Западом от этой системы «ништяков». На их месте, наверное, все вели бы себя также: цеплялись бы за любую соломинку.