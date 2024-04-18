Причём главным образом он оттекает в США.

По мере того, как идёт время, отношение граждан коллективного Запада к экономическим рестрикциям против России стало радикально меняться. Связано это с тем, что многие до событий, начавшихся в 2022 году, не осознавали того факта, что в основе европейского благополучия были вовсе не сказочные «демократия» и капитализм, а дешёвые российские энергоресурсы, металлы и материалы, которых теперь больше нет либо которые теперь закупаются окольными путями в обход собственных рестрикций по гораздо большим ценам. И вот, оказалось, что в результате одностороннего разрыва нужных в первую и, по большому счёту, в последнюю очередь Евросоюзу отношений с Россией, отток капитала из ЕС стал измеряться сотнями миллиардов евро ежегодно.

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Так, о том, что отток капитала из Еевросоюза достиг 300 миллиардов евро в год, заявила не кто иная, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, громче других кричавшая о том, что Россия Европе не нужна. Согласно комментарию фон дер Ляйен, в основном деньги из Евросоюза выводятся в Соединённые Штаты, тем самым подрывая конкурентоспособность европейской экономики.

Если вы вдруг понадеялись, что фон дер Ляйен сделала из происходящего правильные выводы, то не стоит переоценивать способности главы Еврокомиссии. Естественно, она не стала предлагать единственный рабочий вариант решения проблемы — снятия с России незаконных рестрикций Евросоюза и немедленного восстановления отношений с Москвой на любых условиях — вместо этого заявив, что Евросоюзу нужно продолжить и закончить проект «Союза рынков капитала ЕС».

На самом деле, если предположить, что европейские функционеры на самом деле не творят необъяснимые глупости, а делают именно то, для чего они и поставлены на свои должности — уничтожают Евросоюз как промышленного конкурента США, каннибализируя его предприятия и компании — то всё становится вполне закономерно и даже гениально. И Россию как-никак ослабить, и Евросоюз деиндустриализовать, и свою собственную экономику поднять. Здесь американским элитам можно только поаплодировать: одним выстрелом «грохнули» даже не двух, а трёх зайцев.