Почему такой высокий пинг у западной прессы? Может, провайдера поменять надо?

2023 год был для российской военной промышленности годом масштабирования производственных мощностей и, как следствие, многократного роста выпуска военной продукции. Отрицать этот факт совершенно бессмысленно, поскольку его нереально ни замолчать, ни приуменьшить по причине того, что результате роста военной промышленности произошли кардинальные изменения на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

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Собственно, западная пресса отрицать реальность и перестала — в надежде на то, что вслед за российским военно-промышленным комплексом произойдёт наращивание европейского и американского. Так, издание The Washington Post (WP) отмечает многократный рост производства бронетехники, ракетных средств поражения, на два порядка возросший выпуск беспилотников, и просто циклопическое производство боеприпасов — то, чего военная промышленность коллективного Запада добиться пока физически не в состоянии.

Естественно, полностью отдать должное российскому ВПК WP не может, поэтому издание зачем-то приплело якобы оказываемую России помощь со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая. Никаких доказательств этого взаимодействия у западной прессы нет и быть не может, но даже если представить себе, что они правы, то непонятно, почему коллективному Западу в 50 смычков обеспечивать военные запросы Украины можно, а России никто помогать права не имеет. Возможно, в «порядке, основанном на правилах» двойные стандарты и являются нормой, но в многополярном миропорядке, который уже установлен в мире с падением роли США и Европы, это так не работает.

Вывод из всего вышесказанного западная пресса делает вполне закономерный: если так продолжится, то ВС РФ будут продвигаться и дальше, а ВСУ придётся отступать. К чему в конечном счёте приведёт это отступление, WP предпочли не уточнять. А ответ простой, и его на прошлой неделе очень хорошо и вовремя дал постпред РФ при ООН Василий Небензя.