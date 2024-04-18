Да мы тоже считаем, что это самая обычная пропагандистская «деза». У России своих возможностей хватает.

Некоторое время назад в западных СМИ появилась статья на тему того, что чудо российской военно-промышленной машины в значительной степени стало таковым при непосредственной помощи Китая. Дескать, именно Китай обеспечивает российскую армию оптикой, электроникой, двигателями для ракет и беспилотников, и даже элементами взрывчатки для боеприпасов, а российскую промышленность — станками и прочими средствами производства.

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Из всей этой сборной солянки правдоподобно звучит только поставка станков и прочего оборудования, которое используется на заводах: российская оборонная промышленность действительно в разы (а по ряду позиций и на порядки) нарастила выпуск военной продукции, масштабировав свои промышленные мощности, и без закупки средств производства это, как вы понимаете, невозможно. Собственно, факт закупки в Китае условных станков никто и не скрывает. Что же касается поставок взрывчатых веществ, электроники, оптики и ракетных двигателей — это звучит максимально сомнительно, поскольку, во-первых, Китай слишком аккуратен, чтобы этим заниматься, а во-вторых, у России и своих военно-промышленных возможностей предостаточно, в том числе и в сфере электроники.

И вот, в Китае заявили, что США, которые спускают соответствующие нарративы в средства массовой информации, проводят дезинформационную политику относительно степени участия Китая в наращивании российской военной промышленности. Как заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пенъюй, Китай всегда придерживался объективной позиции относительно конфликта на Украине, не поставлял вооружения ни одной из сторон этого кризиса и выступает за его дипломатическое урегулирование. Пенъюй потребовал от США прекратить вмешиваться в экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ.

По словам Лю Пенъюя, китайская сторона будет предпринимать меры для защиты компаний и предприятий, которые могут попасть в прицел американского незаконного санкционного пулемёта. Пекин, к слову, разделяет своё представление о международном праве и называет односторонние рестрикции неправомерными — против кого бы они не были наложены.