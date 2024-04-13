Запад говорит об этом с неприязнью. Ведь Западу помогать Украине в 50 с лишним смычков можно, а России почему-то помогать нельзя никому.

Как вы прекрасно знаете, российская оборонная промышленность за 2023 год вышла на режим максимальной загрузки, работает без выходных и перерывов, а также активно вводит в эксплуатацию новые производственные мощности, за счёт чего рост выпуска военной продукции по всей имеющейся в распоряжении РФ номенклатуре увеличился от нескольких раз до нескольких порядков.

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На Западе в совершенно непонятных целях долго глупо хихикали, рассказывая о российских военных возможностях, в то время как реальность всем прекрасно известна, в результате чего возникла неловкая ситуация: после двух лет хихиканья теперь приходится выглядеть ещё более нелепо, признавая объективную реальность и подтверждая, что российский военно-промышленный комплекс по всем параметрам превосходит весь совокупный коллективно-западный. Когда все предыдущие нарративы провалились, и российская оборонная промышленность продемонстрировала неожиданный для стран коллективного Запада рост, который там сравнили с советским периодом, в Вашингтоне и европейских столицах не придумали ничего лучше, как приплести к ситуации своего второго «заклятого друга» — Китай.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в высоких американских административных кругах, чудеса развития военной промышленности России помогает реализовывать Китай. Сообщается, в частности, о том, что Пекин поставляет Москве станки для расширения производственных мощностей, интегральные схемы, электронные компоненты (заявлено, что 90 % российского импорта микроэлектроники приходится на Китай), военную оптику, двигатели для беспилотников и турбореактивные двигатели для крылатых ракет. Также сообщается, что компании из Китая и России учредили совместное производство дронов на территории последней. Не забыли собеседники Reuters и о поставках из Китая компонентов для создания оружейного топлива — в основном речь идёт о нитроцеллюлозе как одной из составных частей при производстве метательных зарядов для артиллерии. Наконец, Китай, со слов собеседников агентства Reuters, помогает России в вопросе космической разведки и усиливает российскую спутниковую группировку.

Откуда собеседники Reuters взяли эту информацию, нам, естественно, неведомо, но выглядит это всё как попытка в очередной раз принизить реальные промышленные возможности России и свалить катастрофу (с точки зрения Запада и Украины) в зоне боевых действий на прямое участие Пекина в поддержке Москвы. Безусловно, мы полностью согласны с утверждением, что Россия закупает в Китае станки для расширения производства — это неоспоримый факт и его никто в РФ не опровергает. Что же касается ключевых компонентов вооружений вроде микросхем, двигателей, оптики и уж тем более пороховых зарядов, то в этих вопросах у России своих собственных возможностей предостаточно. При этом можно допустить, что Россия закупала соответствующие компоненты в Китае для экстренного наращивания боевого потенциала в период, когда собственная российская военная промышленность только начинала раскочегариваться. Сюда же, к слову, подходят и якобы поставки артиллерийских снарядов из Северной Кореи и беспилотников и баллистических ракет из Ирана.

Подтверждений этому нет (как нет и подтверждений поставок всего вышеперечисленного из Китая), однако даже если данные факты имели место, не видим в этом ничего зазорного. Россия ведёт конфликт с Украиной, которую в военном и финансовом плане обеспечивают свыше пятидесяти государств, и в этой связи сотрудничество РФ с Китаем, Ираном и КНДР — вполне нормальное, мы бы даже сказали абсолютно здоровое явление. В конце концов, Китай, КНДР и Иран понимают, что они с Россией в одной лодке, и что они также выиграют от завершения текущего кризиса на российских условиях, которые выльются в формирование естественного для глобальной политики нового многополярного миропорядка.