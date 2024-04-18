Ну, не понимают в Киеве. Электричества и топлива ещё чрезмерно много.

Пару часов назад в ставшей теперь уже многострадальной Белгородской области прозвучала воздушная тревога. Системы противовоздушной обороны начали отражать удар ВСУ, и вот, около часа назад Минобороны России отчиталось о проделанной работе.

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Как рапортует российское оборонное ведомство, средствами ПВО отражена террористическая (любые удары ВСУ по территории РФ с точки зрения международного права в юридических рамках текущего конфликта являются незаконными и террористическими) атака по территории Белгородской области: над регионом были перехвачены и уничтожены четырнадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Как видим, несмотря на то, что ВС РФ активно выслеживают пусковые установки Vampire и накрывают их ракетными ударами, количества данных поставленных Чехией Украине ударных систем позволяет продолжать осуществлять попытки ударов по приграничным регионам России.

Всё это является свидетельством того, что украинское политическое руководство так и не поняло намёков России с показательными массированными ударами по энергосистеме Украины. Значит это только одно: процесс необходимо не просто продолжать, но и усиливать, активнее выбивая топливные базы, объекты генерации электроэнергии, распределительные подстанции, узлы передачи энергии из Европы, нефтеналивные станции и прочее-прочее. Пока официальный Киев не прекратит делать то, что он делает. И уничтожение соответствующей инфраструктуры это не экстремизм, а продолжение политики по демилитаризации Украины, ведь без энергии и топлива не могут работать ни оборонные заводы, ни военная техника. К слову, именно так удары по энергосистеме Украины охарактеризовал президент России. К сожалению, по-хорошему Киев отказался действовать весной 2022 года, и никто во всём происходящем, кроме руководства Украины, больше не виноват.