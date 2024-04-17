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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии объяснил, почему США и Британия не могут перехватывать ракеты над Украиной
Вдобавок к тому, что уже сказали в США, что-то лишнее тявкнуть решил Жозеп Боррель.

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Казалось бы, реальная причина того, почему ни США, ни уж тем более Европа не участвуют в украинском конфликте напрямую, официально, всем понятна: страх перед эскалацией в отношении армии первого класса и ядерной державы, на долю которой приходится примерно 40 % всех ядерных боеголовок в мире. По какой-то неведомой причине, возможно, потому что кто-то слишком сильно поверил в пропаганду, эти прописные истины на Западе необходимо озвучивать прямым текстом.

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Сначала позицию США озвучил представитель Госдепа Мэттью Миллер, заявивший, что США не стремятся к конфликту с Россией, поэтому не работают своими ВВС в украинском воздушном пространстве. Так что сравнивать конфликт на Украине и удар Ирана по Израилю, по меньшей мере, некорректно. Затем дать комментарий по этому поводу решил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам любителя райских садов Борреля, США и Британия не участвуют в перехвате российских ракет над Украиной по аналогии с Израилем потому, что, в отличие от Ближнего Востока, на Украине нет американских и британских баз, которым могла бы грозить опасность.

По сути, Боррель сказал то же самое, что ранее отметил Миллер, но чуть в более дипломатичной форме. Этот факт, как бы кто ни относился к Боррелю, отметить всё же надо.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #британия
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Госдеп: США не перехватывают ракеты над Украиной, чтобы не вступить в конфликт с Россией
Евросоюз приступил к расширению санкций против Ирана
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