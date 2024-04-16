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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госдеп: США не перехватывают ракеты над Украиной, чтобы не вступить в конфликт с Россией
Зато честно.

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Как вы знаете, в ночь с 13 на 14 апреля Иран осуществил массированный беспилотно-ракетный удар по Израилю, обосновав своё действие, выражаясь простым языком, показательной поркой в наказание за преступный удар Иерусалима по консульству Ирана в Дамаске. Отразить удар Израилю удалось исключительно благодаря поддержке США, Британии и Иордании, поэтому вполне естественно, что данное действие вызвало приступ зависти в Киеве, который был транслирован западным журналистам, задавшим неудобные вопросы представителям американской власти.

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Так, во время брифинга представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американские военно-воздушные силы не помогают Украине отражать российские ракетные удары по аналогии с отражением иранского удара по Израилю потому, что Вашингтон не ищет прямого военного конфликта с Москвой.

Данное заявление пронизано стандартной для современной американской администрации глупостью и игнорированием дипломатии, поскольку намекает, что конфликта с Ираном, который при необходимости, кто бы что ни говорил, может сделать США очень больно, не опасаются.

Здесь что бы то ни было комментировать уже не стоит. Хочется разве что скорейшего осознания гражданами Украины роли их страны во всей этой геополитической игре между сверхдержавами.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
1
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