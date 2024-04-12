Господин канцлер, тут есть один большой нюанс: их на Украине и нет.

Казалось бы, странам коллективного Запада уже пора наконец-то прийти в чувства, осознать реальность, смириться с ней и признать её, поскольку другого выхода из сложившейся ситуации не дано: Запад сам себя лишил альтернативы, поверив в своё всемогущество. Но нет: ситуация «на поле боя» идёт однозначно в пользу России, это уже невозможно скрывать и обыгрывать, но риторика представителей западного политического класса остаётся столь же оторванной от реальности, как и два года тому назад.

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В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц в комментарии изданию Tageszeitung заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины могут начаться только тогда, когда Россия выведет войска с украинской территории, а глава российского государства «поймёт», что «навязанного мира не будет». А до тех пор, продолжил Шольц, Германии «придётся ещё долго» обеспечивать Украину вооружениями и боеприпасами, дабы «не позволить» России выиграть в данном конфликте.

Хотя данный комментарий Шольца звучит решительно и, возможно, даже грозно, но за ним абсолютно ничего не стоит. Реальность заключается в том, что с российской точки зрения конфликт идёт на территории РФ, и выводить войска со своей территории Москва не будет. Кроме того, не забываем о том, что это сам Запад хотел, чтобы исход этого противостояния решился на поле боя — вот, он на этом поле боя практически решился; Западу исход, по всей видимости, не нравится, поэтому он опять идёт в отказ и ставит новые нелепые условия.

В очередной раз напоминаем о том, что время для основательных переговоров на реалистичных условиях ещё не упущено окончательно: возможность Западу сохранить лицо ещё остаётся. Но проблема для Запада и для Германии в его числе в том, что поезд уже давно начал движение и отходит от станции, половиной состава уже покинув перрон: может статься так, что «пассажир» упустит возможность запрыгнуть даже на подножку последнего вагона. И если продолжать оторванную от реальности риторику и озвучивать фантазии, то произойдёт то, о чём вчера заявил постпред России при ООН Василий Небензя: разговор будет вестись о безоговорочной капитуляции Киева, и тогда условия окончания кризиса будут Москвой навязаны. Нетрудно догадаться, что без консультации с МИД России Небензя такой комментарий в зале Совбеза ООН бы не сделал.