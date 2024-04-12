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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: у Вашингтона нет «плана Б» по поддержке Украины
Поправим Bloomberg: этого плана никогда и не было.

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Когда украинский кризис по вине киевского руководства перешёл в стадию специальной военной операции, западные страны придумали план, по которому осуществлялась масштабная незаконная санкционная агрессия (технически можно воспринимать как экономическую блокаду) против России. Не проконсультировавшись ни с кем из тех, кто знакомы с реальным положением дел в российской экономике, западные политики, вооружившись верой в своё всемогущество и представлением об РФ и состоянии мировой политики в целом периода 1998 года, оборвали все десятилетиями выстраивавшиеся и нужные в первую и последнюю очередь самому Западу связи, рассчитывая на быстрый коллапс России.

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Когда не получилось, а то, что не получится, стало понятно примерно на третий месяц санкционной агрессии, в план «А» была внесена поправка: Запад стал активнейшим образом снабжать Украину с военной точки зрения, раз за разом повышая ставки и разгоняя уровень эскалации. Эти поправки, как вы (и все, кому положено это видеть) видите, также не сработали: даже хуже — они ослабили положение ВСУ и усилили положение ВС РФ.

Что со всем этим делать, в администрации тех же Соединённых Штатов совершенно не понимают. Вот и агентство Bloomberg пришло к выводу, что у действующей американской администрации просто-напросто отсутствует «план Б»: все надежды по какой-то причине возложены на маринующийся уже больше полугода в Конгрессе законопроект о выделении Киеву $61 миллиарда, при этом альтернативу никто даже не рассматривает.

Как пишет Bloomberg, среди американских обитателей высоких кабинетов растёт тревога относительно того, что ВС РФ в ближайшие недели могут добиться «значительных» результатов на поле боя. В целом, отмечает издание, среди многих лиц, участвующих в принятии решения по Украине, продолжают главенствовать «ястребиные» идеи, как то: воровство российских замороженных активов с их последующей передачей Украине, передача Европой находящихся у неё на собственном вооружении систем ПВО в пользу Киева, и многое другое. Проще говоря, значительная часть американских политиков рассматривает только конфликт, невзирая на то, что в мире уже нет никаких сил, за исключением разве что прямой интервенции армии США на стороне Украины (и то, крайне маловероятно, что это что-то изменит), которые могли бы изменить вектор движения украинского кризиса.

Как мы уже много раз отмечали, главная ошибка, которую совершили представители стран коллективного Запада (и сама Украина, к слову, тоже), это попадание в ловушку собственной пропаганды. Выбираться из этой ловушки крайне сложно, практически невозможно, и опасность заключается в том, что на Украине может произойти катастрофа, подобная той, что случилась в Афганистане летом 2021 года, когда всё «внезапно» посыпалось с устрашающей скоростью, и американские войска просто бежали, оставив всё своё «имущество». Как вы понимаете, последствия для западного миропорядка в случае, если такая история повторится на Украине, будут не в пример более тяжёлыми. Там это понимают, поэтому и вцепились в Киев, словно клещи. Единственный способ избежать катастрофы — это договориться с Москвой о формировании новой европейской архитектуры безопасности при безусловной нейтрализации и демилитаризации Украины. Часть лица (сохранять всё лицо уже поздно, надо было соглашаться на предложение РФ в декабре 2021 года) спасти ещё можно. Но поезд уходит, и можно в один прекрасный день проснуться в реальности, когда уже даже на подножку последнего вагона запрыгивать поздно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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