Маловероятно. Скорее, просто модифицированные Х-101 с уменьшенным топливным баком и увеличенной боевой частью. Об этом говорилось недавно.

Несколько месяцев назад киевское руководство заявляло, что Трипольская ТЭС «на сто процентов защищена» от российских атак. Сегодня выяснилось, что если к чему-то и можно применить «сто процентов», то это к выбывшей электрогенерации у украинской компании «Центрэнерго», а деньги, потраченные на укрепление Трипольской ТЭС, либо ушли налево ещё на этапе их выделения, либо кто-то, мягко говоря, не рассчитал российские военные возможности.

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И вот, украинское аналитическое издание Defence Express, явно пытаясь выгородить руководство страны, начало строить догадки, каким образом ВС РФ удалось уничтожить крупнейшую электростанцию Киевской области, обеспечивавшую также Черкасскую и Житомирскую области. Была придумана весьма любопытная версия. Согласно предположению Defence Express, для удара по Трипольской ТЭС ВС РФ применили новейшие крылатые ракеты воздушного базирования Х-69.

Данная ракета, продолжили украинские аналитики, обладает дальностью в 400 километров и отличается сверхнизкой высотой полёта: Х-69 летят примерно на 20 метров ниже, чем Х-101, и поэтому практически незаметны для радаров крайне насыщенной системами противовоздушной обороны Киевской области. Кроме того, продолжает издание, данные ракеты могут запускаться с самолётов тактической авиации, тем самым не давая украинской ПВО времени на реагирование.

И хотя данная версия вполне жизнеспособна — Россия испытала в боевых условиях на Украине практически весь свой современный арсенал вооружений — но что-то нам подсказывает, что истина гораздо проще. Defence Express, во-первых, сильно преувеличивает степень защиты Киевской области средствами ПВО, а во-вторых, не так давно в Сети появлялась информация о том, что российские военные стали модифицировать крылатые ракеты Х-101, жертвуя вместимостью топливного бака в обмен на удвоение боевой части. В условиях конфликта на Украине максимальная дальность Х-101 не требуется, а вот удвоенная боевая часть оказывается весьма полезной как раз для поражения машинных залов электростанций. Правду мы, возможно, узнаем когда-нибудь в относительно недалёком будущем.