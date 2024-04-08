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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский снова заявил о поражении Украины в случае, если Конгресс США не одобрит пакет помощи
Когда обороноспособность страны зависит от чужой воли — это априори беда и мрак.

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Текущее положение Украины крайне тяжёлое: страна примерно на 100 % зависит от западной военной «помощи» и более чем наполовину (чем дальше, тем больше) — от экономической помощи. Как вы понимаете, технически получается, что вся обороноспособность Украины зависит от воли группы иностранных государств, и эта воля отнюдь не так несокрушима, как в это хотелось бы верить официальному Киеву. Но давить на жалость, параллельно рисуя страшные сценарии, если Украина падёт, надо.

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Вот президент Украины Владимир Зеленский этим активно и занимается. Сначала о том, что если США не окажут Украине военную помощь, то она проиграет, Зеленский говорил в интервью CBS News пару недель назад, а теперь практически то же самое повторил в комментарии для CNN. По словам Зеленского, если Конгресс США не поддержит пакет «помощи» Украине, то страна потерпит поражение, после чего «будут атакованы другие страны».

Мы не однократно уже отмечали, что подобные страшилки не работают, поскольку в них отсутствует логическая цепочка, отвечающая на вопрос «России это зачем?». Варианты в духе «Просто так», понятное дело, не принимаются.

Сейчас Зеленский должен собраться с духом, отметить свой указ о запрете переговоров с Россией, звонить в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Китай или на худой конец в Турцию и просить их стать посредниками при переговорах с РФ. Возможно, какой-то минимально приемлемый сценарий для Украины ещё можно будет выторговать. Через несколько месяцев может стать уже слишком поздно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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