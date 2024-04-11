Вопрос «Зачем, кроме хвастовства?» остаётся открытым.

Некоторое время назад польские власти, раздосадованные тем, что во время одного из российских ракетных ударов по объектам на территории Украины средство поражения на несколько десятков секунд якобы вошло в польское воздушное пространство, пообещали, что в случае нарастания активности российских средств поражения будет поднимать в небо авиацию.

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Сегодня, как вы понимаете, у Польши появился формальный повод поднять свою авиацию в воздух: ВС РФ в течение ночи, плавно переходя в утро, наносили массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, в том числе по объектам в западных областях страны, непосредственно граничащих с Польшей. Оперативное командование вооружённых сил Польши предупредило граждан о том, что в воздушном пространстве страны будет наблюдаться повышенная активность боевой авиации.

Зачем польское военно-политическое руководство этим занимается, не вполне понятно. Сбивать российские ракеты над территорией Украины, как предложили отдельные лишённые связи с реальностью польские политики, это означает обречь свои системы ПВО на гиперзвуковые удары ВС РФ. Просто продемонстрировать решимость? Лучше бы продемонстрировали её в вопросе воздействия на Киев.

В любом случае, инцидентов на этот раз удалось избежать: польская авиация благополучно вернулась на аэродромы, а российские ракеты практически беспрепятственно поразили все назначенные объекты. В Киеве, понятное дело, сказали о перехвате почти всех российских средств поражения, каждый раз забывая, что эти сказки выбиваются из перманентного нытья на тему острой нехватки у Украины средств противовоздушной обороны. Как мы говорили уже бессчётное количество раз, политическое руководство страны должно любыми способами избегать попадания в ловушку пропаганды и нарратива, потому что в противном случае начинаются прямо противоречащие друг другу показания.