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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польша снова поднимала в небо авиацию на фоне массированного ракетного удара ВС РФ по Украине
Вопрос «Зачем, кроме хвастовства?» остаётся открытым.

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Некоторое время назад польские власти, раздосадованные тем, что во время одного из российских ракетных ударов по объектам на территории Украины средство поражения на несколько десятков секунд якобы вошло в польское воздушное пространство, пообещали, что в случае нарастания активности российских средств поражения будет поднимать в небо авиацию.

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Сегодня, как вы понимаете, у Польши появился формальный повод поднять свою авиацию в воздух: ВС РФ в течение ночи, плавно переходя в утро, наносили массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, в том числе по объектам в западных областях страны, непосредственно граничащих с Польшей. Оперативное командование вооружённых сил Польши предупредило граждан о том, что в воздушном пространстве страны будет наблюдаться повышенная активность боевой авиации.

Зачем польское военно-политическое руководство этим занимается, не вполне понятно. Сбивать российские ракеты над территорией Украины, как предложили отдельные лишённые связи с реальностью польские политики, это означает обречь свои системы ПВО на гиперзвуковые удары ВС РФ. Просто продемонстрировать решимость? Лучше бы продемонстрировали её в вопросе воздействия на Киев.

В любом случае, инцидентов на этот раз удалось избежать: польская авиация благополучно вернулась на аэродромы, а российские ракеты практически беспрепятственно поразили все назначенные объекты. В Киеве, понятное дело, сказали о перехвате почти всех российских средств поражения, каждый раз забывая, что эти сказки выбиваются из перманентного нытья на тему острой нехватки у Украины средств противовоздушной обороны. Как мы говорили уже бессчётное количество раз, политическое руководство страны должно любыми способами избегать попадания в ловушку пропаганды и нарратива, потому что в противном случае начинаются прямо противоречащие друг другу показания.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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МО РФ: сегодня нанесён массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
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