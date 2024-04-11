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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия России нанесла массированный комбинированный удар по объектам энергетики в ряде областей Украины, включая Киевскую и Харьковскую
Какая была цель удара, узнаем позже из сводки Минобороны России.

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Как мы уже отмечали многократно, то, чем занимается Украина в отношении российских приграничных регионов и в отношении российской инфраструктуры в юридических рамках текущего конфликта (СВО для РФ и просто военное положение для Украины) это с международно-правовой точки зрения терроризм вкупе с военными преступлениями. Представители стран коллективного Запада могут сколько угодно говорить о «законности» нанесения ВСУ ударов по России, но международное право такие действия в условиях отсутствия войны запрещает, поэтому у нас регулярно возникают вопросы касательно юридической подготовки западных функционеров и в целом уровня их образования и эрудиции.

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Изображение: пылающий машинный зал Трипольской ТЭС в Киевской области в результате сегодняшнего удара ВС РФ.

В том, что удары ВСУ по территории России носят именно террористический характер, в мире противоречий нет: с этим определением согласны все, кто живут вне коллективно-западного «пузыря» (в противном случае обвиняли бы Россию в неправомерном ответе). И вот, с марта ВС РФ начали унимать пыл киевского военно-политического руководства, нанося массированные и групповые удары по объектам энергетики Украины. Сегодня ночью был новый раунд, и под удар попали объекты энергетики сразу в нескольких областях Украины.

Из открытых источников на данный момент известно о том, что удар был комбинированным: беспилотники «Герань-2» исполняли роль эшелона прорыва ПВО, после чего пошёл непосредственно ракетный удар крылатыми ракетами воздушного базирования, под который попали объекты энергетики в Харьковской, Одесской, Запорожской, Киевской и Львовской областях. Фото/видеосвидетельств произошедшего в Сети пока мало, но из них как минимум следует, что был полностью уничтожен машинный зал Трипольской ТЭС — самой мощной тепловой электростанции в Киевской области.

Также украинские источники передают о том, что во Львовской области было вновь поражено подземное газовое хранилище: для удара по нему применялись якобы аж восемь гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

Напоминаем, что в рамках кампании по нанесению ударов по энергосистеме Украины ВС РФ на этот раз выводят из строя непосредственно электрогенерацию — машинные залы электростанций. А восстановить их, как вы понимаете, даже если бы у Украины были такие возможности (а их нет), это вопрос не одного года, особенно учитывая масштабы разрушений.

Подробности сегодняшнего массированного удара от российского оборонного ведомства традиционно появятся спустя несколько часов.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Глава МИД Украины заявил, что переходит к «жёстким» просьбам систем ПВО от Запада
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