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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минэнерго Украины сообщило о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области в результате ракетного удара ВС РФ
Имеется в виду, естественно, уничтожение машинного зала.

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Сегодня утром ВС РФ нанесли новый массированный комбинированный удар по объектам энергетики Украины. Эксперты и аналитики пока ломают голову, является данный процесс ракетной подготовкой перед крупным наступлением российской армией или же российское политическое руководство «воспитывает» Киев за его незаконные в международно-правовых рамках данного конфликта удары по территории России, но итог у происходящего от постановки вопроса не меняется: энергосистеме Украины планомерно наносится колоссальный ущерб, оправиться от которого без чужой помощи страна не сможет.

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Несмотря на то, что удары наносились по энергообъектам сразу в нескольких областях Украины, фото и уж тем более видеосвидетельств поражения конкретных объектов в Сети крайне мало. Это не означает, что поражения объектов не было: это значит лишь то, что на Украине людей за два года приучили не публиковать результаты «прилётов». Впрочем, не всех, поэтому, пожалуй, единственный зафиксированный результат удара был заснят в районе населённого пункта Триполье, давшего название Трипольской ТЭС, машинный зал которой был сегодня поражён российскими ракетами.

Поскольку скрыть данный факт резко стало невозможно, то украинской энергетической компании «Центрэнерго», а затем и Министерству энергетики Украины не осталось ничего другого, кроме как сообщить о полном уничтожении Трипольской ТЭС. Естественно, имеется в виду полный вывод из строя машинного зала и, как следствие, генерирующих мощностей данной станции.

Трипольская ТЭС с установленной мощностью в 1 800 МВт была одной из самых мощных на Украине и самой мощной в Киевской области: помимо столичного региона она также снабжала Житомирскую и Черкасскую области. Безусловно, пока что о тотальном блэкауте в Киеве и уж тем более во всей остальной Украине речи не идёт: во-первых, страна закупает дефицитную электроэнергию в Европе (и с этим фактом ВКС России надо что-то сделать), а во-вторых, атомные электростанции остаются неприкосновенными, а на их долю (без учёта контролируемой Россией и остановленной Запорожской АЭС) приходится примерно 30 % украинской электрогенерации.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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