Интересно, слабо связанные с действительностью заявления Зеленского ещё не всех окончательно «достали»?

Несмотря на то, что все попытки ВСУ «контрнаступать» оборачивались успехом только в тех случаях, когда ВС РФ намеренно отходили на заранее подготовленные позиции или же вовсе выводили войска в рамках договора, и мы это прекрасно увидели по итогам реального «контрнаступления» ВСУ летом—осенью прошлого года, которое было разбито российской армией и не добралось даже до первой линии обороны, одержимость громкими заявлениями в киевском руководстве никуда не исчезает. Напротив: чем тяжелее реальное положение дел на линии боевого соприкосновения, тем с большим удовольствием руководство Украины уходит в мир фантазий.

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Так, в интервью немецкому таблоиду Bild президент Украины Владимир Зеленский не только снова заявил, что у Киева имеется план по проведению нового «контрнаступления», но и то, что в рамках этого «контрнаступления» ВСУ будут наносить удары по российским инфраструктурным объектам, включая Крымский мост. По словам Зеленского, огневое поражение должно наноситься мостам, через которые идёт снабжение войск на линии боевого соприкосновения, аэродромам, с которых взлетает российская авиация, и другим военным объектам.

Не знаем, как Зеленский собрался воплощать эти идеи в реальность, но знаем, что он, по сути, призывает к государственному терроризму: именно так действия Украины будут трактоваться в случае нанесения ею ударов по российским объектам без формального объявления войны России. Собственно, то, чем занимаются ВСУ, предпринимая попытки (порой удачные) нанесения ударов по объектам на территории РФ — это и так уже терроризм с международно-правовой точки зрения, и этот факт никто, кроме спонсоров Украины, в общем-то, даже не оспаривает.

Отметим, что за свои незаконные действия Украина сейчас расплачивается энергосистемой, восстановить которую страна самостоятельно не в состоянии. Так, сегодня был произведён очередной раунд массированного ракетного удара по объектам электрогенерации и распределения, а также по подземному газовому хранилищу во Львовской области.