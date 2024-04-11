Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что разрушение Крымского моста входит в план будущего «контрнаступления»
Интересно, слабо связанные с действительностью заявления Зеленского ещё не всех окончательно «достали»?

реклама

Несмотря на то, что все попытки ВСУ «контрнаступать» оборачивались успехом только в тех случаях, когда ВС РФ намеренно отходили на заранее подготовленные позиции или же вовсе выводили войска в рамках договора, и мы это прекрасно увидели по итогам реального «контрнаступления» ВСУ летом—осенью прошлого года, которое было разбито российской армией и не добралось даже до первой линии обороны, одержимость громкими заявлениями в киевском руководстве никуда не исчезает. Напротив: чем тяжелее реальное положение дел на линии боевого соприкосновения, тем с большим удовольствием руководство Украины уходит в мир фантазий.

реклама

Так, в интервью немецкому таблоиду Bild президент Украины Владимир Зеленский не только снова заявил, что у Киева имеется план по проведению нового «контрнаступления», но и то, что в рамках этого «контрнаступления» ВСУ будут наносить удары по российским инфраструктурным объектам, включая Крымский мост. По словам Зеленского, огневое поражение должно наноситься мостам, через которые идёт снабжение войск на линии боевого соприкосновения, аэродромам, с которых взлетает российская авиация, и другим военным объектам.

Не знаем, как Зеленский собрался воплощать эти идеи в реальность, но знаем, что он, по сути, призывает к государственному терроризму: именно так действия Украины будут трактоваться в случае нанесения ею ударов по российским объектам без формального объявления войны России. Собственно, то, чем занимаются ВСУ, предпринимая попытки (порой удачные) нанесения ударов по объектам на территории РФ — это и так уже терроризм с международно-правовой точки зрения, и этот факт никто, кроме спонсоров Украины, в общем-то, даже не оспаривает.

Отметим, что за свои незаконные действия Украина сейчас расплачивается энергосистемой, восстановить которую страна самостоятельно не в состоянии. Так, сегодня был произведён очередной раунд массированного ракетного удара по объектам электрогенерации и распределения, а также по подземному газовому хранилищу во Львовской области.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
1
Показать комментарии (1)
Минэнерго Украины сообщило о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области в результате ракетного удара ВС РФ
Запуск первой тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» прошёл успешно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
13
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
175
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
57
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
229
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
81
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
8
Мультивселенная может быть намного, намного больше и сложнее, чем мы можем себе представить
5
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Борьба за холод и уникальное тестирование трёх мобильных процессоров на ноутбуке Dell Studio 1535
7

Сейчас обсуждают

ExtenZ
12:40
прямо как у меня, но у нас дешевле ТВ на 4к чем мониторы, купил 43" philips 4k и в ус не дую
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Red Red
12:37
Шеша но тебе же это не грозит у тебя же мамка ТОП
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
FelsheR-ZVZVZV
12:36
А почему детскую взял? Хотя вы чурки в основном такое и носите, все одинаковые и на морду и на куртку!)
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Red Red
12:36
Да я на каких то мамках такое видел, с нижними чипсетами...
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Kasyan
12:35
Та не може бути, як це воно так вийшло, якось невдобно получилося. Запуск ракеты «Ангара-А5» состоялся! https://habr.com/ru/news/806965/ Зацени песенку про тебя нашел.
Электромобили слишком тяжелы для улиц и многоуровневых парковок
Вадим (Nvidia Hater)
12:34
Когда я стал Александрович?? вот этот момент мне очень интересен.А ипсо в твоем высохшем мозгу,там видно от таблеток сдвиг уже.Иди вон на труху в тг и там развлекайся.полоумный.Еще и педофилы появилис...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Вадим (Nvidia Hater)
12:34
матом кроме тебя не оскорблял никого.ну и дружков твоих с клуба .так что снова пиздишь
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Мегавольт
12:33
"Вы еще кипятите......"(с)
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Kasyan
12:33
И она полетела, а сколько вони то было Запуск ракеты «Ангара-А5» состоялся! https://habr.com/ru/news/806965/
Электромобили слишком тяжелы для улиц и многоуровневых парковок
Вадим (Nvidia Hater)
12:32
да это ошибка природы .отвратительный персонаж
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем