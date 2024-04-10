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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что удары ВСУ по объектам в России законны
В рамках «порядка, основанного на правилах», может, законны. В рамках международного права — терроризм. На второй курс юрфака, гражданин Столтенберг!

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Мы об этом говорим практически каждый день, но с точки зрения международного права любые удары Украины по любым объектам на территории России в условиях отсутствия войны (а между РФ и Украиной формально войны нет) — есть не что иное, как террористические атаки. Собственно, Министерство обороны России даёт подобным действиям официального Киева соответствующую характеристику вовсе не для придания им характерного эмоционального окраса, а по большей части для того, чтобы партнёры Москвы из государств глобального Юга понимали, что происходит, и по какой причине Россия, например, оставляет Украину без электричества и подземных газохранилищ.

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Таково международное право. Но в государствах-последователях «порядка, основанного на правилах» об этом, по всей видимости, не знают, поэтому сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позволил себе вопиющее, но вполне ожидаемое заявление. По словам Столтенберга, удары Украины по военным целям за пределами Украины (в том виде, в котором территория Украины обозначена на международном уровне) в рамках данного конфликта «законны», поскольку, видите ли, Россия использует множество средств для нанесения ударов по Украине.

Здесь, конечно, господина Столтенберга придётся вербально отправлять на второй курс юрфака любого университета. Мало того, что удары ВСУ по территории России незаконны в принципе, и именно по этой причине представители американской власти регулярно заявляют, что не поддерживают соответствующих действий Киева, так в большинстве случаев они и вовсе являются военными преступлениями, поскольку представляют собой неизбирательные удары из реактивных систем залпового огня (оружие площадного действия) по городским кварталам как в «старых», так и в «новых» регионах России.

На всякий случай отмечаем, что именно международно-правовой статус конфликта на Украине позволяет коллективному Западу снабжать страну вооружениями, юридически не становясь непосредственным участником боевых действий. С риторикой Западу следует быть максимально осторожным: играть с международным правом не надо, поскольку другая сторона тоже может им поиграться, нанеся, например, ракетные удары по предприятиям европейского военно-промышленного комплекса, и тогда мы проснёмся уже в совсем иной объективной реальности, и повезёт тем, кто накопили достаточное количество жестяных крышечек от «Колы».

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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