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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен: США не поддерживают нанесение Украиной ударов по территории России
Про международное право в Вашингтоне ещё не забыли, в отличие от Парижа.

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Украинское политическое руководство в рамках PR-кампаний осуществляет попытки применения беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. С точки зрения международного права в условиях отсутствия формальной войны между Украиной и РФ это террористические атаки по критически важной инфраструктуре. Кроме того, ВСУ каждый день по несколько раз наносят удары из реактивных систем залпового огня по спальным районам Белгорода, а это с точки зрения международного права уже не только терроризм, но ещё и военные преступления.

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В Париже этого не понимают, но вот в Вашинтоне по причине того, что в политической элите США, в отличие от Франции, ещё сохранились люди, получавшие реальное образование в период Холодной войны, о международном праве ещё помнят, поэтому и высказываются весьма осторожно, но при этом предельно конкретно. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, которые он произнёс в рамках пресс-конференции по итогам встречи со своим французским коллегой Стефаном Сежурне, Соединённые Штаты не поддерживают и не одобряют удары, которые Украина наносит по объектам на территории России.

В рамках той же конференции Стефан Сежурне же сделал диаметрально противоположное заявление: дескать, Украина ударами по российским НПЗ и другим объектам на территории РФ осуществляет «легитимную оборону». Не знаем, покраснел ли Сежурне, произнося это рядом с Блинкеном, но если там осталась хоть капля достоинства, то должен был.

Отмечаем, что за свои выходки Украина получает удары возмездия многократно большей мощности, но поскольку ВС РФ передержали этот вопрос донельзя, отрезвляющими ракетные удары по энергосистеме Украины для политического руководства в Киеве быть перестали. Значит, интенсивность должна быть наращена — до полного прояснения сознания киевского руководства.

#россия #украина #политика #боевые действия
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