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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны подтвердило вчерашнее уничтожение базы хранения ВСУ с 32 гаубицами Д-20
Рвануло вчера знатно: расчёт ОТРК «Искандер-М» выбил джек-пот.

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Вчера вечером в Сети стали появляться кадры, на которых российские средства объективного контроля зафиксировали крупную базу хранения техники ВСУ в Сумской области, на которой были отчётливо видны 32 единицы буксируемых гаубиц Д-20. Согласно имевшимся на тот момент сведениям, удар был нанесён баллистической ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», в результате чего от тридцати двух гаубиц остались только рожки да ножки.

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И вот, сегодня Минобороны России в рамках сводки о ходе проведения специальной военной операции на Украине за последние сутки подтвердило вышеизложенную информацию. Ведомство, впрочем, не стало уточнять, где конкретно базе хранения было нанесено огневое поражение, а также не стало упоминать конкретное средство поражения, которым били по базе. С этим необходимо мириться: такова политика Минобороны РФ при публикации отчётов.

Параллельно с этим МО РФ сообщило о том, что за последние сутки также были поражены два цеха сборки БПЛА, а также объект подготовки и запуска безэкипажных катеров (они же морские беспилотники).

Важно понимать, что полное уничтожение (а не повреждение) артиллерии — это крайне важный момент в рамках данного преимущественно артиллерийского конфликта. То, что уничтожено до состояния металлолома, восстановить невозможно, а собственные промышленные мощности у Украины постоянно а) выбиваются ВС РФ, и б) страдают от дефицита электроэнергии в результате ударов ВС РФ по объектам электрогенерации и распределения.

#россия #украина #политика #боевые действия
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