Целых не осталось примерно ни одной.

По мере того как у ВС РФ многократно, если не на несколько порядков выросла скорость принятия решений по нанесению огневого поражения той или иной зафиксированной цели, применение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» тоже стало набирать обороты. Сейчас «Искандерами» поражают не только одиночные реактивные системы залпового огня, но и, что называется, очень «жирные» объекты — такие, например, как базы хранения военной техники.

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Так, сегодня в тематических группах в социальных сетях стали появляться видео и фото, на которых ракета комплекса «Искандер-М» наносит огневое поражение базе хранения ВСУ в районе села Ахтырка в Сумской области, на которой были размещены 32 единицы буксируемых гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра.

На данном этапе неизвестно, являлись эти гаубицы рабочими или же они были свезены на базу хранения с целью их последующего ремонта и восстановления. Куда более интересный вопрос: зачем они были доставлены так близко к границе с Россией. Из этого вопроса также вытекает и второй вопрос: если гаубицы находились на хранении давно, то почему их обнаружили только сейчас.

В любом случае, расчёт ОТРК «Искандер-М» вместе с наводчиками сорвали куш, ведь не имеет большого значения, рабочие были это гаубицы или подготовленные к ремонту. Главное, что теперь там ремонтировать нечего, а это значит, что потери безвозвратные. Как вы понимаете, зачастую, если не в большинстве случаев, повреждённую технику можно отбуксировать и восстановить: отсюда, собственно, и возникает колоссальная статистика потерь — одну и ту же боевую единицу можно «поразить» несколько раз в результате проведённых восстановительных работ.