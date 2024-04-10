Похоже, проблема куда серьёзнее. Но главное, что автоматика даёт отмену пуска.

Тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» в перспективе, конечно, заменит «Протон-М», этот процесс неизбежен, но прежде чем это случится, «Ангару» надо будет, что называется, научить летать, проведя целый ряд испытательных пусков. Основным гражданским космодромом в России теперь будет «Восточный», поэтому внимание фанатов всего космического сейчас приковано к первому запуску «Ангары-А5» с этого новейшего российского космодрома на Дальнем Востоке.

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Первый запуск, как, возможно, и следовало ожидать, проходит не без трудностей: изначально пуск был запланирован на 9 апреля (вчера), но автоматика отменила запуск за две минуты до старта. После этого старт ракеты был отложен на сутки, сегодня, 10 апреля, была предпринята вторая попытка, и аналогичный результат: за считанные минуты до старта произошла отмена пуска.

В чём проблема на этот раз, скоро узнаем от «Роскосмоса». Вчера, напомним, произошёл сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя. Здесь, как вы прекрасно понимаете, самое главное, что автоматика даёт отбой пуска: это гораздо лучше, чем наблюдать условный огненный шар на стартовом столе или же узнать о сбое работы систем посреди полёта.