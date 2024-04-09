Потому что системы защиты так решили.

Сегодня в 12:00 по московскому времени с космодрома «Восточный» должен был состояться первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5». За две минуты до запуска от центра управления прозвучало сообщение об отмене пуска. Очевидно, что произошёл некий сбой, и автоматика ракеты дала команду на отмену процесса подготовки к пуску. И вот, данную версию спустя час после «инцидента» подтвердил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

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По словам Борисова, автоматика остановила процесс запуска в результате сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя. В данной ситуации, добавил глава «Роскосмоса», предусмотрен слив топлива. Сейчас специалисты разбираются в ситуации и причинах, которые к ней привели. Предварительно, запуск «Ангары-А5» состоится завтра, 10 апреля.

Напомним, что «Ангара» — это целое семейство ракет, а версия с индексом «А5» является ракетой тяжёлого класса. Отличительной чертой «Ангары» является модульность: класс ракеты-носителя определяется, по сути, количеством ускорителей первой ступени и типом разгонного блока. Теоретически, «Ангара» в некой отдалённой перспективе полностью заменит «Союзы» и «Протоны-М».