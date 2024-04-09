Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Роскосмоса» объяснил, почему произошла отмена первого пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный»
Потому что системы защиты так решили.

реклама

Сегодня в 12:00 по московскому времени с космодрома «Восточный» должен был состояться первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5». За две минуты до запуска от центра управления прозвучало сообщение об отмене пуска. Очевидно, что произошёл некий сбой, и автоматика ракеты дала команду на отмену процесса подготовки к пуску. И вот, данную версию спустя час после «инцидента» подтвердил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

реклама

По словам Борисова, автоматика остановила процесс запуска в результате сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя. В данной ситуации, добавил глава «Роскосмоса», предусмотрен слив топлива. Сейчас специалисты разбираются в ситуации и причинах, которые к ней привели. Предварительно, запуск «Ангары-А5» состоится завтра, 10 апреля.

Напомним, что «Ангара» — это целое семейство ракет, а версия с индексом «А5» является ракетой тяжёлого класса. Отличительной чертой «Ангары» является модульность: класс ракеты-носителя определяется, по сути, количеством ускорителей первой ступени и типом разгонного блока. Теоретически, «Ангара» в некой отдалённой перспективе полностью заменит «Союзы» и «Протоны-М».

#россия #космос #промышленность #«ангара» #«ангара-а5»
+
Написать комментарий (0)
Первый пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» отложен как минимум на 24 часа
Глава Евродипломатии призвал ЕС не надеяться на США и заниматься своей обороной самостоятельно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
102
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
53
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
1
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
47
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
13

Сейчас обсуждают

ev_rus
11:49
Убеждай себя, тебе как особенному нужен итог, что ты кого то захейтил посрался, это отклонение. С развитием инета, плюс сейчас весна, людей с психологическими и психическими проблемами увеличилось в и...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:49
Ты как раз полный ноунейм -даже имени нет или оно Chat_gp ,такое ощущение что н тебе посты пишет.иначе непроходимую их тупизну не понять
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Мамед Иванович
11:48
Пришлось ставить перед компом унитаз, он огнеупорный
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:48
там он сгорел от разрыва пукана
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:47
да мне так то пофигу,я ради удовольствия для себя это делаю
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:46
Ага, забавно это :D
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:46
Твой стул так не считает.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
ev_rus
11:45
Обломинго, пустой выхлоп. Мне на хейт от ноунеймов плевать.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:45
Говори за себя, всезнайка великая :)
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:45
На твоих самсунгах даже точку серого не выставить, не уйдя в адский засвет. Что ты лепишь? Что там нормального?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем