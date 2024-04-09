Заявляется, что сейчас РФ выпускает 30 дронов-камикадзе данного класса в день. В плане масштабирование производства почти до 90 в день.

Беспилотники стали одними из основных «рабочих лошадок» текущего вооружённого конфликта на Украине, причём с обеих сторон. Понятно, что ВС РФ по причине наличия промышленного производства этих беспилотников может позволить себе больше, мощнее и дальше, но в целом облик современного конфликта этот кризис изменил навсегда. Основными дальнобойными ударными БПЛА в распоряжении России являются дроны-камикадзе «Герань-2». На Украине их из соображений продвижения «нарратива» именуют «Шахедами», намекая на якобы их иранское происхождение, хотя в реальности у современных «Гераней» с иранскими БПЛА нет уже ничего общего кроме формы, и вот, немецкое издание Die Welt, которое весьма трудно заподозрить в пророссийских нарративах, пишет, что масштабы выпуска данных беспилотников-камикадзе в России циклопические.

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Изображение: кадры с завода по производству БПЛА «Герань» в России.

Согласно имеющимся у Die Welt сведениям, на сегодняшний день РФ выпускает порядка тридцати БПЛА типа «Герань» в сутки, что соответствует годовому объёму выпуска, равному примерно 11 тысячам беспилотников.

Даже это количество, справедливо отмечает издание, огромно, и даже если ВС РФ будут терять большую часть из них при осуществлении ударов по объектам на Украине, то они всё равно причинят последней колоссальный ущерб. Но ключевая переменная в этом уравнении заключается в том, что производство этих дронов-камикадзе в России постоянно наращивается. Так, согласно комментарию автора статьи в Die Welt, выпуск «Гераней» будет постоянно расти, и в среднесрочной перспективе РФ имеет все возможности нарастить выпуск этих БПЛА до 32 тысяч в год, или примерно по 87 в сутки.

Изображение: кадры с завода по производству БПЛА «Герань» в России.

Издание также напоминает, что помимо дронов Россия производит, постоянно наращивая масштабы, и ракетные средства поражения: свыше двухсот ракет различных классов, половина из которых относятся к классу дальнобойных. Забавно, что меньше года назад западная пресса куда скромнее оценивала российский оборонно-промышленный потенциал. В частности, относительно дронов-камикадзе «Герань» публиковались очень скромные значения в 6 000 единиц за полтора года.

Следует понимать, что 2023 год стал для России годом наращивания военно-промышленного потенциала. Заводы работают круглосуточно и без выходных, но расширяться всё равно есть, куда, а, главное, зачем. Во-первых, «оборонке» нужно восполнять неизбежные потери в рамках специальной военной операции на Украине. Во-вторых, обеспечивать техникой и средствами поражения новые подразделения, корпуса, армии и военные округи. И в-третьих, боевые действия на Украине показали возможности российских вооружений, которыми живо заинтересовались представители стран глобального Юга. Их этими вооружениями, как вы понимаете, нужно будет обеспечивать в рамках будущего нового миропорядка.