Беспилотников хватит на 2—3... Нет, не запуска, а войны.

Ударные беспилотники-камикадзе «Герань», которые на Украине и на Западе продолжают из сугубо пропагандистских соображений называть Shahed-136, не понимая того простого факта, что у этих дронов сегодня уже крайне мало общего, если вообще было, сейчас активно производятся на специально построенном заводе. Предприятие трудится в режиме полной мощности, без выходных и перерывов, круглосуточно. Причина понятна: эти ударные средства доказали свою незаменимость при осуществлении огневого поражения оперативного и стратегического тыла Украины, и их нужно много; очень много.

реклама

Собственно, в огромных количествах они и производятся, и сегодня в тематических группах в социальных сетях повились кадры репортажа с соответствующего завода, где можно заметить сотни, сотни и ещё раз сотни, возможно, даже тысячи готовых к отправке в войска дронов-камикадзе «Герань» как в белом, так и в чёрном исполнении.

Сколько всего беспилотников находится на предприятии, сколько их выпускается ежесуточно, на данном этапе неизвестно. Но, судя по кадрам, масштаб производства циклопический. Что совершенно немудрено: каждую неделю несколько сотен «Гераней» применяются в зоне проведения специальной военной операции для ударов по военным объектам в глубоком тылу ВСУ.

Также на данном этапе не совсем понятна степень локализации производства этих дронов. В том, что у «Гераней» и впрямь иранские корни, сомнений нет, но степень участия Ирана в российском производстве данных БПЛА на сегодняшний день неизвестна.