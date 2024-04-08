России это зачем? Это не решает ни одной задачи, поставленной перед СВО.

Положение дел на линии боевого соприкосновения для Украины, как бы не хотели изображать обратное руководители ничего не значащих государств-бывших лимитрофов вроде Финляндии, тяжелейшее, и приемлемого для Киева выхода из сложившегося сценария не просматривается. Собственных технических и экономических возможностей продолжать конфликт у Украины нет, США поддержку демонстративно сворачивают, Европа заместить США даже совокупно не может, и всё это говорим не мы — всё это твердят непосредственно функционеры Евросоюза.

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И вот, в эфирах западных средств массовой информации уже стали мелькать весьма тревожные заявления, озвучиваемые гостями, которых ранее никому и в голову бы не пришло приглашать. Так, в эфире одного из телеканалов отставной полковник армии США Седрик Лейтон заявил, что в условиях текущего статуса-кво, когда на линии боевого соприкосновения обозначился «тупик» без возможности для Киева это положение дел изменить, речь может идти о применении к Украине корейского варианта завершения кризиса.

Для тех, кто плавает в истории, напомним, что Корейская война, в которой активнейшим образом участвовали СССР и США, поддерживающие Север и Юг соответственно, закончилась ничьёй, и в итоге Корею разделили на Корейскую Народно-демократическую Республику (КНДР, Северная Сорея) и на Республику Корея (Южная Корея). При этом формально данный конфликт считается замороженным по тогдашней линии разграничения, ставшей впоследствии демилитаризованной зоной и государственной границей между двумя Кореями.

На каком основании Лейтон полагает, что аналогичный сценарий можно применить к Украине, вопрос хороший. Во-первых, никакой ничьей на Украине сейчас нет: ВС РФ активно продвигаются вперёд, и многие аналитики прогнозируют, что нокаутирующий удар Украине будет нанесён в конце весны или же в середине лета. Во-вторых, сравнивать конфликт на задворках планеты, как это происходило в случае с Кореей, некорректно: Украина представляет прямую угрозу России. Третий момент вытекает из первого: раздел Украины на две части не решит ни одной из задач, поставленных российским политическим руководством перед специальной военной операцией. По всей видимости, на Западе так до сих пор и не поняли, что данный конфликт не территориальный: Россия готова была согласиться на признание Крыма частью РФ, а Донбасса — независимыми республиками, но, как вы помните, процесс был сорван из-за западного вмешательства, что внесло коррективы в политические решения касательно данного конфликта.

Мы уже неоднократно отмечали, что завершать этот конфликт на условиях меньших, чем формирование новой архитектуры европейской безопасности — той самой, которую Россия предложила США и НАТО в декабре 2021 года — было бы крайне странно, учитывая, как далеко зашёл этот конфликт по вине коллективного Запада. Эта вина может быть искуплена только полным выполнением всех российских условий. Ещё раз: и вопрос здесь не в территориях, хотя, конечно, признать на международном уровне как минимум Крым и четыре новых региона в составе России придётся.