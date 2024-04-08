реклама
Положение дел на линии боевого соприкосновения для Украины, как бы не хотели изображать обратное руководители ничего не значащих государств-бывших лимитрофов вроде Финляндии, тяжелейшее, и приемлемого для Киева выхода из сложившегося сценария не просматривается. Собственных технических и экономических возможностей продолжать конфликт у Украины нет, США поддержку демонстративно сворачивают, Европа заместить США даже совокупно не может, и всё это говорим не мы — всё это твердят непосредственно функционеры Евросоюза.
реклама
И вот, в эфирах западных средств массовой информации уже стали мелькать весьма тревожные заявления, озвучиваемые гостями, которых ранее никому и в голову бы не пришло приглашать. Так, в эфире одного из телеканалов отставной полковник армии США Седрик Лейтон заявил, что в условиях текущего статуса-кво, когда на линии боевого соприкосновения обозначился «тупик» без возможности для Киева это положение дел изменить, речь может идти о применении к Украине корейского варианта завершения кризиса.
Для тех, кто плавает в истории, напомним, что Корейская война, в которой активнейшим образом участвовали СССР и США, поддерживающие Север и Юг соответственно, закончилась ничьёй, и в итоге Корею разделили на Корейскую Народно-демократическую Республику (КНДР, Северная Сорея) и на Республику Корея (Южная Корея). При этом формально данный конфликт считается замороженным по тогдашней линии разграничения, ставшей впоследствии демилитаризованной зоной и государственной границей между двумя Кореями.
На каком основании Лейтон полагает, что аналогичный сценарий можно применить к Украине, вопрос хороший. Во-первых, никакой ничьей на Украине сейчас нет: ВС РФ активно продвигаются вперёд, и многие аналитики прогнозируют, что нокаутирующий удар Украине будет нанесён в конце весны или же в середине лета. Во-вторых, сравнивать конфликт на задворках планеты, как это происходило в случае с Кореей, некорректно: Украина представляет прямую угрозу России. Третий момент вытекает из первого: раздел Украины на две части не решит ни одной из задач, поставленных российским политическим руководством перед специальной военной операцией. По всей видимости, на Западе так до сих пор и не поняли, что данный конфликт не территориальный: Россия готова была согласиться на признание Крыма частью РФ, а Донбасса — независимыми республиками, но, как вы помните, процесс был сорван из-за западного вмешательства, что внесло коррективы в политические решения касательно данного конфликта.
Мы уже неоднократно отмечали, что завершать этот конфликт на условиях меньших, чем формирование новой архитектуры европейской безопасности — той самой, которую Россия предложила США и НАТО в декабре 2021 года — было бы крайне странно, учитывая, как далеко зашёл этот конфликт по вине коллективного Запада. Эта вина может быть искуплена только полным выполнением всех российских условий. Ещё раз: и вопрос здесь не в территориях, хотя, конечно, признать на международном уровне как минимум Крым и четыре новых региона в составе России придётся.