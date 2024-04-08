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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Финляндии считает «поле боя» единственным способом достижения мира на Украине
Так это... Господин президент, на «поле боя» всё как раз к миру и идёт. Но «немного» не в том формате, в котором Вы это себе фантазируете.

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Ситуация парадоксальная, но факт: чем меньше европейское государство значит как с точки зрения экономики, так и с точки зрения военного потенциала, тем оно почему-то громче других «топит» за продолжение использования Украины как антироссийского тарана. Взять ту же Финляндию, совершенно незаметную ни в экономическом, ни в военном, ни в политическом, ни в каком бы то ни было вообще смыслах, утратившую нейтралитет и, как следствие, возможность восстановления нужных в первую и последнюю очередь ей самой отношений с Россией. В комментарии телеканалу CNN недавно избранный новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственным способом достижения мира на Украине является его достижение «на поле боя».

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По словам Стубба, он якобы «много лет» участвовал в «мирном посредничестве», однако «холодная правда», в его представлении, конкретно в украинском случае заключается в том, что добиться мира можно только на поле боя. Естественно, президент Финляндии подразумевает, что победить на поле боя каким-то фантастическим образом должна Украина, и только тогда и в стране, и в Старом Свете в целом будет мир и спокойствие.

На самом деле, сегодня, когда все уже прекрасно видят положение дел «на поле боя», которое с украинской (и, как следствие, с западной) точки зрения настолько аховое, что это уже даже скрывать и маскировать невозможно, говорить о «поле боя» как минимум некорректно, а как максимум — признак «плавания» в вопросе.

Впрочем, если брать обобщённый термин «победа на поле боя», то здесь господин президент Финляндии совершенно прав: скорее всего, всё будет решено (на самом деле, уже решено, но не будем пока забегать вперёд) именно таким образом. Правда, мир в таком случае будет явно не в том виде, в котором это себе фантазирует Стубб: в результате событий «на поле боя» Западу придётся признать неприятную для него геополитическую реальность, принять требование России по созданию новой архитектуры европейской безопасности, признать на официальном международном уровне отход целого ряда территорий к России, а также согласиться на все условия РФ по ряду других вопросов. Время для полумер давно упущено, и упущено самим Западом, решившим сражаться с Россией своим оружием и разведкой и руками украинцев, не говоря уже о незаконных односторонних рестрикциях («санкциях»), которые, к слову, придётся снять — не из необходимости, а из принципа.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #финляндия
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