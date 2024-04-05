Но ведь тогда придётся играть по правилам, а на Западе к этому не привыкли.

Хотя фактически международное право незыблемо, отсутствие наднационального условного «полицейского», который бы принуждал государства к исполнению соответствующих норм, приводит к тому, что те государства, которым не перед кем отвечать, кроме самих себя, игнорируют нормы международного права, выкручивают их в свою пользу и не несут за это никакой ответственности, при этом требуя от других неукоснительного соблюдения тех норм, которые они сами нарушают.

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Всё это есть не что иное, как очередной практикуемый коллективным Западом факт использования двойных стандартов. И сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал западные страны следовать международному праву как единому для всех. Как справедливо отметил Фицо, если Запад считает нарушением международного права российскую «агрессию» в отношении Украины, то таким же образом следует относиться и к «агрессии» по отношению к Ираку в 1991 и 2003 годах.

Хоть Фицо и не стал развивать этот перечень, но актами агрессии были все военные операции США и западных коалиций в третьих странах. Что касается конфликта на Украине, то, по словам Фицо, лично он не верит в военное решение этого кризиса (надо понимать, с украинской стороны), но не может винить своих европейских коллег в том, что они имеют на этот счёт другое мнение.

На самом деле, конечно же, у украинского кризиса есть только политическое решение, и заключается оно в полном и безоговорочном признании всех требований России. Время для компромиссов упущено самим Западом и финансируемой им Украиной, так что разговор, если он вообще состоится, будет вестись на очень жёстких условиях. И различные фантазии НАТО о вступлении Украины в альянс частями и на урезанных правах — это, конечно, только фантазии, которые главного участника данного кризиса совершенно не устраивают.