Похоже, в НАТО так до сих пор ничего не поняли ни о причине конфликта, ни о его целях, и продолжают жить в своей сказочной парадигме

По мере того, как исход конфликта на Украине становится всё более очевидным, и понимание того, что никаким образом обернуть процесс вспять невозможно, в государствах-членах ЕС и НАТО множится паника. Как вы понимаете, паника это очень плохой друг и советчик, но когда элиты поражены инфантилизмом в запущенной стадии, вариантов особо и нет. И вот, сегодня итальянская газета La Repubblica выпустила материал, из которого следует, что в НАТО ведутся пока неформальные, но всё более активные обсуждения возможности принятия Украины в состав альянса в обмен на её территориальные уступки в пользу РФ.

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Как справедливо отмечает газета, данный вариант является наиболее приемлемым с точки зрения Украины, поскольку позволит сохранить хотя бы часть (возможно, даже бОльшую) государства. Тем не менее, по причине своей неоднозначности, вызванной тем, что этот вариант диаметрально противоположен всем предыдущим тезисам западных и украинских функционеров о «возвращении в границы 1991 года», на официальном уровне этот вариант пока не рассматривается. Но предполагается, что развитие этой идее будет положено в случае избрания Дональда Трампа президентом США.

По замыслу, территориальные уступки включат в себя Крым, а также все те завоевания, которых добилась Россия за время конфликта.

Нетрудно догадаться, что такой вариант для России неприемлем, поскольку не решает ни одной из поставленных перед специальной военной операцией задач. По всей видимости, в НАТО, если такие разговоры там действительно имеют место, так и не поняли ни первопричин начала российской специальной военной операции, ни целей, ни юридических моментов с российским законодательством. Никакое членство Украины в НАТО — частично или полностью — для России неприемлемо в принципе; разговор может вестись о территориальных уступках плюс полной нейтрализации Украины с запретом ей иметь тяжёлое вооружение и авиацию и армию больше назначенной РФ численности. Что до территориальных уступок, то их в обязательном порядке придётся зафиксировать и признать на международном уровне и снять с России все до единой незаконные санкции (из принципа, а не из необходимости; необходимости-то нет). Кроме того, Россия в случае реальных переговоров наверняка поднимет тему создания новой архитектуры европейской безопасности. Готов ли Запад на переговоры на таких условиях, вопрос риторический, но для любых других переговоров время давным-давно упущено, и упущено самим Западом.