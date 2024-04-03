А если как следует подумать? Может, потенциал был наоборот — усилен? Об этом говорят все, но генсеку НАТО хоть кол на голове теши.

Как мы уже отмечали множество раз, страны коллективного Запада сегодня продолжают находится между стадиями отрицания и гнева, потихоньку приближаясь к стадии торга. Принять изменение геополитической реальности в конце концов придётся, от этого не уйдёшь, потому что изменение уже наступило и оно необратимо, но пока что неоконсервативному политическому классу в США и ЕС приятнее пребывать в иллюзиях.

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Например, в иллюзиях о реальных военных возможностях России. Так, по словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, оказание поддержки Украине входит в сферу интересов безопасности самого НАТО. Благодаря оказанию поддержки Украины, Запад, как это представляет себе Столтенберг, якобы смог «ослабить» российский боевой потенциал, «не подвергая опасности ни одного солдата НАТО или США».

Таким образом, продолжил генсек Североатлантического альянса, в интересах блока не только продолжать оказывать Киеву поддержку, но и наращивать её уровень. Нам очень хотелось бы верить в то, что на Украине комментарий Столтенберга тоже слышали/читали, и начинают отходить от дурмана и понимать, какую незавидную роль коллективный Запад уготовил во всей этой геополитической игре: быть тараном, испытательным полигоном, пешкой в конфликте Запада с Россией. Как видим, функционеры евроатлантических объединений этого не скрывают и даже не стесняются говорить такие вещи публично.

Что же до «ослабления» российского боевого потенциала, то в течение этого конфликта произошёл диаметрально противоположный процесс: усиление российских военных возможностей. Военно-промышленный комплекс вышел на полную мощность и продолжает масштабировать производство, вооружённые силы получили колоссальный опыт, которого ныне не имеет ни одна другая армия первого класса (таких помимо российской всего две — армия США и армия Китая), не говоря уже об армиях второго и третьего классов. Постоянно вводятся в строй новые вооружения, увеличивается численность вооружённых сил. Ну а подбитые танки и прочая бронетехника, о которой говорит Столтенберг — это реалии боевых действий, которые сами по себе в отрыве от контекста не говорят ровным счётом ни о чём. Примечательно, что заявления Столтенберга подобны флюгеру: сегодня он говорит про «ослабление» ВС РФ, завтра говорит про то, что никогда нельзя недооценивать российские военные возможности. Здесь уже должны разбираться компетентные специалисты из медицинской сферы; мы таковыми не являемся.