Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО призвал никогда не недооценивать Россию и её военные возможности
Ибо они колоссальны, да и друзья у Москвы есть.

реклама

По мере развития событий в зоне специальной военной операции на Украине у представителей западных стран, объединений и блоков, которые разве что в лепёшку не разбились и не направили свои собственные войска на спасение Киева, быстрее, чем можно было себе представить ещё год назад, начинает меняться мировоззрение. До возвращения в реальность с осознанием необходимости сделать одно неприятное, но единственно верное решение, пока далеко, но, возможно, первое поползновение в данном направлении сделано. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя события на Украине, поделился рядом любопытных заявлений.

реклама

Итак, по словам Столтенберга, даже со «значительной, основательной военной поддержкой со стороны союзников по НАТО» Украина за последний год не смогла сдвинуть линию боевого соприкосновения.

«Это отражает тот факт, что мы никогда не должны недооценивать Россию. Их оборонная промышленность перешла на военные рельсы, они могут снабжать свои войска боеприпасами и новыми [военными] возможностями», — заявил генсек НАТО.

Вместе с тем Столтенберг вспомнил про якобы имевшую место поставку в Россию артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи, а также заявил о готовности Москвы «жертвовать людьми», из-за чего «украинцам гораздо сложнее добиться территориальных приобретений, на которые мы все надеемся». Безусловно, даже в таком, казалось бы, откровенном комментарии господин Столтенберг не мог обойтись без пропаганды про «жертвование людьми» и ни разу никем никогда неподтверждённые поставки боеприпасов из КНДР.

Свой комментарий генсек НАТО всё-таки завершил успокаивающими в первую и в последнюю очередь западную общественность словами о том, что «союзники по НАТО» должны продолжать поддерживать Украину, поскольку «в наших интересах безопасности, чтобы президент Путин не одержал победу в этой войне».

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Следует понимать, что в НАТО сейчас значение имеют только США: именно Вашингтон снабдил ВСУ большинством вооружений западного производства. Германия, что для многих, учитывая десятилетия попыток нормализации отношений между Россией и ФРГ после того, что натворил Берлин в середине прошлого века, стало неприятным сюрпризом, разместилась на втором месте, но отстаёт от США примерно в два—два с половиной раза.

#украина #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В МИД РФ исключили встречу Лаврова с Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ
Режим перемирия в секторе Газа продлён на два дня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
168
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
16
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
111
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
30
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
+
F-8 Crusader – последний американский "пушечный" истребитель
+

Сейчас обсуждают

Алексей
03:56
Тогда время другое было, больше народу = больше гарантий что выживешь. А сейчас больше детей = больше гарантий что в долгах останешься.
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Алексей
03:54
Это в какой попе мира они такую квартиру нашли?)
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Владислав Каплунов
03:54
Прежде чем писать статейки, неплохо бы научится отличать World of tanks и Мир танков
Разработчики WoT снова изменили регламент выпадения премиум танков из новогодних контейнеров
nukemall
03:22
Это если бегает, машины 50-летнего возраста, ещё и такой замысловатой но при этом допотопной конструкции(два нижнеклапанных двигателя родом из 20-х годов прошлого века, две коробки передач, раздельный...
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
Вадим Маракулин
03:11
Цинично, но и не удивительно, похожее бывало и в Крымской войне 1853 года и в Русско-турецкой войне 1877 года, вот о Русско-турецкой писал писатель Всеволод Гаршин в рассказах "Четыре дня", "Трус", "И...
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Skyten
02:58
Главная героиня фильма, Лиза Дрейк (Эмили Блант), не имея особых талантов - талант то у неё как раз есть, это общаться с людьми и убеждать. Именно по этому её нанял некий представитель, который поддел...
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
Дмитрий Зяблов
02:48
Летом кусты им мешают, зимой грязь, опять не ладно, клята вата! 😂
Пользователи Google Drive сообщают о потере многомесячных данных
Дмитрий Зяблов
02:44
Ещё бы с педрилкиным встречаться зашкварным.
В МИД РФ исключили встречу Лаврова с Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ
Илья Ковалёвъ
02:36
Из технологий нвидия пользуюсь разве что длсс2. Длсс3 вообще не впечатлил, отзывчивость в играх он не улучшает. Лучи - посмотрел и выключил, ибо из вариантов 1440р+ртх или 4к без ртх всегда больше нра...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Dimon1996
02:34
Это с чего такой вывод? Наоборот, полностью устраивает.
Military Watch: Россия впервые подтвердила боевое применение новых истребителей МиГ-35 в Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем