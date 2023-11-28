Ибо они колоссальны, да и друзья у Москвы есть.

По мере развития событий в зоне специальной военной операции на Украине у представителей западных стран, объединений и блоков, которые разве что в лепёшку не разбились и не направили свои собственные войска на спасение Киева, быстрее, чем можно было себе представить ещё год назад, начинает меняться мировоззрение. До возвращения в реальность с осознанием необходимости сделать одно неприятное, но единственно верное решение, пока далеко, но, возможно, первое поползновение в данном направлении сделано. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя события на Украине, поделился рядом любопытных заявлений.

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Итак, по словам Столтенберга, даже со «значительной, основательной военной поддержкой со стороны союзников по НАТО» Украина за последний год не смогла сдвинуть линию боевого соприкосновения.

«Это отражает тот факт, что мы никогда не должны недооценивать Россию. Их оборонная промышленность перешла на военные рельсы, они могут снабжать свои войска боеприпасами и новыми [военными] возможностями», — заявил генсек НАТО.

Вместе с тем Столтенберг вспомнил про якобы имевшую место поставку в Россию артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи, а также заявил о готовности Москвы «жертвовать людьми», из-за чего «украинцам гораздо сложнее добиться территориальных приобретений, на которые мы все надеемся». Безусловно, даже в таком, казалось бы, откровенном комментарии господин Столтенберг не мог обойтись без пропаганды про «жертвование людьми» и ни разу никем никогда неподтверждённые поставки боеприпасов из КНДР.

Свой комментарий генсек НАТО всё-таки завершил успокаивающими в первую и в последнюю очередь западную общественность словами о том, что «союзники по НАТО» должны продолжать поддерживать Украину, поскольку «в наших интересах безопасности, чтобы президент Путин не одержал победу в этой войне».

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Следует понимать, что в НАТО сейчас значение имеют только США: именно Вашингтон снабдил ВСУ большинством вооружений западного производства. Германия, что для многих, учитывая десятилетия попыток нормализации отношений между Россией и ФРГ после того, что натворил Берлин в середине прошлого века, стало неприятным сюрпризом, разместилась на втором месте, но отстаёт от США примерно в два—два с половиной раза.