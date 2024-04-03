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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен верит в то, что Киев не перейдёт под контроль России
Блажен, кто верует, как говорится.

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О том, что ситуация для Украины на линии боевого соприкосновения критическая, можно косвенно судить по комментариям представителей государств-спонсоров Украины в этом вооружённом кризисе. Разговоры о возможном падении Киева, Харькова и/или Одессы с каждой неделей становятся всё более частыми. Поскольку такие разговоры, особенно после двух лет нелепых сказок и попыток убеждения западной общественности в «некомпетентности» и «слабости» российской армии, вызывают падение морального духа у тех, кто болеют за Украину, то «пилюлю» надо пытаться подсластить.

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Заняться этим решил государственный секретарь США Энтони Блинкен. В комментарии телеканалу LCI Блинкен заявил, что в Вашингтоне, дескать, уверены в том, что Россия не сможет взять Киев под свой контроль. В начале российской специальной военной операции, добавил глава американского внешнеполитического ведомства, в США были такие опасения, однако усилиями стран коллективного Запада угрозу захвата украинской столицы удалось нейтрализовать. Теперь же, верит Блинкен, «Киев никогда не попадёт в руки России — этого никогда не случится».

Здесь нам хотелось бы напомнить Блинкену хорошую поговорку: «Никогда не говори "никогда"». Госсекретарь США в очередной раз обманывает публику посредством прессы, поскольку намеренно не упоминает, что российские войска отошли от Киева, сняв полуокружение украинской столицы в рамках договорённостей, достигнутых в конце марта в Стамбуле. По словам президента России Владимира Путина, войска были отведены по просьбе президента Франции и канцлера Германии, дабы подписание договора не выглядело навязанным силой.

Всё то, что было дальше, вы знаете: отказ Украины от дальнейших переговоров, бесконечная ложь про «победу» ВСУ под столицей, наглость, вера в свои собственные сказки, и вот, как итог, мы снова возвращаемся к теме возможного падения Киева. Только сейчас у России есть и военные возможности, и политическая воля, и, по большому счёту, отсутствие альтернативы: этот конфликт зашёл так далеко, и Запад совместно с Украиной показали себя настолько недоговороспособными, что вопрос будет решаться исключительно силовым способом.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия
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