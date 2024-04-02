Кто-нибудь, отправьте квазидипломата в университет на 2 курс — изучать международное право.

Последние несколько недель официальный Киев из кожи вон лезет, чтобы нанести российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Серьёзно повредить такие предприятия стратегического значения лёгкими и даже средними беспилотниками, как вы понимаете, невозможно, но главное во всей этой ситуации то, что США призывают Украину прекратить этим заниматься, в то время как во Франции эти действия называют «легитимной обороной».

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В частности, соответствующим тезисом поделился министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в рамках пресс-конференции со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. В представлении Сежурне, удары по российским НПЗ являются законными целями для противоположной стороны конфликта.

Мы очень не хотели отправлять господина министра в университет на второй курс юридического факультета, но, к сожалению, придётся, поскольку он совершенно не понимает, о чём говорит. Согласно международному праву, между Россией и Украиной нет формальной войны: РФ проводит специальную военную операцию, а на Украине военное положение в рамках контролируемой ею территории. Таким образом, любые удары ВСУ по объектам на территории России являются террористическими, а в случае с ударами по гражданским объектам, как это происходит в Белгороде — и вовсе военными преступлениями. Мы говорим об этом регулярно, и, к сожалению, приходится повторять, что Минобороны России вовсе не для красного словца характеризует удары ВСУ по территории РФ как террористические.

Всё это в очередной раз демонстрирует гибель международного права в его привычном понимании и его замену правом сильного — как это было до образования ООН. Кроме того, комментарии западных политических деятелей наподобие Стефана Сежурне демонстрируют критическое падение профессионального уровня и общего уровня образования западных «элит», что даже такие простые вещи там не знают. Не исключено, что Сежурне не в курсе даже, по какой причине Запад строго-настрого запретил Киеву объявлять официальную войну России: чтобы сохранить возможность передавать Украине вооружения и финансировать её дефицитный бюджет, не становясь при этом юридическим участником войны по международным законам и конвенциям.

Жонглирование международным правом весьма опасно, поскольку в эту игру можно играть вдвоём. Например, сказать, что удары по предприятиям французского военно-промышленного комплекса — это «легитимная оборона» со стороны России. Вряд ли такое Парижу понравится.