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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ этой ночью вновь нанесли групповой удар по энергосистеме Украины
Пострадали несколько областей. Процесс входит в систему.

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По всей видимости, процесс по лишению Украины реального экономического и военно-промышленного потенциала наконец-то введён российским военным командованием в разряд системы. Удары по объектам энергетики Украины наносятся по несколько раз в неделю, причём ударам, как вы уже в курсе, подвергаются не только распределительные подстанции, но и непосредственно объекты генерации электроэнергии.

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И вот, очередной такой удар был нанесён сегодня ночью. Официальной сводки Минобороны России по данному эпизоду пока нет, поэтому ограничимся информацией из тематических групп в социальных сетях, которые, впрочем, всегда без исключения оказываются не в пример более информативными, чем сведения от МО РФ. Так, сообщается, что удары наносились по энергетике в Одесской области, в результате чего часть самого областного центра осталась без света, а также по объектам в ряде западных областей — Львовской, Ивано-Франковской и Волынской. По всей видимости, удар был снова нанесён по подземному газовому хранилищу в районе города Стрый Львовской области.

Напомним, что в отсутствие у Украины собственного энергетического машиностроения, а также из-за попадания в замкнутый круг «нет энергии — нет энергетического машиностроения» страна попала в ситуацию, при которой восстановить повреждения без чужой помощи не сможет в принципе. А этим никто, пока не будет закончен вооружённый конфликт, заниматься не станет.

География и характер ударов ВС РФ по объектам энергетики Украины многими аналитиками рассматривается не как способ полностью обесточить государство, сделав жизнь простого народа невыносимой, а как способ максимально нарушить работу промышленных предприятий, повредить экономику, нарушить логистику и усложнить подвоз резервов к линии боевого соприкосновения. Проще говоря, по всей видимости, идёт ракетная подготовка перед началом наступательных действий ВС РФ, которых сейчас так боятся в Киеве.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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