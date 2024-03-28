И что Украина к этому наступлению, мягко говоря, не очень готова.

Конфликт на Украине за последние несколько месяцев стал развиваться столь стремительно, что порой даже сложно поверить в то, что в различных СМИ речь идёт об одних и тех же боевых действиях: настолько сильно отличаются теперь заголовки и те нарративы, которые за ними скрываются. Если всего девять месяцев назад все говорили про «контрнаступление» ВСУ, которое, по версии западных СМИ, «провалилось», а на практике потерпело сокрушительное поражение от ВС РФ, то теперь западная пресса с подачи президента Украины Владимира Зеленского уже сообщает о подготовке российского подлинного с точки зрения военной терминологии контрнаступления.

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Так, в интервью изданию CBS News Зеленский заявил, что Россия готовится к наступательным действиям, и начнёт их примерно в конце мая — в июне этого года. Под эти сроки сейчас ВСУ оборудуют оборонительные линии, однако в целом готовность Украины к этому наступлению, как следует из озвучиваемого Зеленским контекста, неудовлетворительная.

По словам украинского президента, Киеву остро необходимы артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Также Зеленский подтвердил ранее озвученную им мысль о том, что если Украина не получит американскую поддержку, то потерпит поражение.

Собирается ли действительно российское военное командование принимать решение о начале полноценного наступления, в каком виде оно будет проходить, на каких направлениях, какими силами, всё это на данный момент неизвестно. Известно лишь то, что сотни тысяч военнослужащих и огромное количество соответствующей техники ещё даже не вступали непосредственно в боевые действия, и это явно неспроста.