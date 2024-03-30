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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Подтверждено применение гиперзвуковых ракет «Циркон» для ударов по объектам на Украине на этой неделе
Это первый подтверждённый МО РФ факт использования «Цирконов». На Украине же об этом говорят уже давно.

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Когда украинское военно-политическое руководство призывало страны коллективного Запада использовать Украину как испытательный полигон для своего оружия, там, по всей видимости, не понимали, что этот призыв слышали и в Минобороны России, посчитав, что идея действительно толковая. Ни на каких учениях и ни на каких испытаниях реальные возможности вооружений не проверяются так быстро и эффективно, как в реальном вооружённом конфликте. Вот ВС РФ и испытывают — в частности, суперсовременные гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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О том, что на этой неделе по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и системам противовоздушной обороны в Киеве был нанесён групповой удар «Цирконами», украинская сторона сообщала практически сразу после инцидента. Российское же оборонное ведомство молчало, пока сегодня не опубликовало сводку о ходе специальной военной операции за неделю.

Из этой сводки следует, что с 23 по 30 марта ВС РФ нанесли 1 массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре (имеется в виду в том числе энергетическая инфраструктура). Удары наносились с земли, воздуха и моря, и в ударах принимали в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Последние, напомним, стали применяться для ударов по объектам на Украине совсем недавно — по сведениям с украинской стороны, в феврале 2024 года.

Как вы понимаете, вооружённый конфликт на Украине стал первым конфликтом, в рамках которого одна из сторон активно и со всё большей частотой применяет гиперзвуковое вооружение, средств противодействия которому пока не существует. Согласно подсчётам, «Цирконы» долетают до любого из крупных городов Украины за считанные минуты: от одной в случае с Одессой до трёх-четырёх в случае с Киевом. Нетрудно догадаться, что за это время невозможно не то что смотать удочки, а даже толком среагировать на угрозу.

#россия #украина #боевые действия #гиперзвуковое оружие #«циркон»
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