Это первый подтверждённый МО РФ факт использования «Цирконов». На Украине же об этом говорят уже давно.

Когда украинское военно-политическое руководство призывало страны коллективного Запада использовать Украину как испытательный полигон для своего оружия, там, по всей видимости, не понимали, что этот призыв слышали и в Минобороны России, посчитав, что идея действительно толковая. Ни на каких учениях и ни на каких испытаниях реальные возможности вооружений не проверяются так быстро и эффективно, как в реальном вооружённом конфликте. Вот ВС РФ и испытывают — в частности, суперсовременные гиперзвуковые ракеты «Циркон».

реклама

О том, что на этой неделе по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и системам противовоздушной обороны в Киеве был нанесён групповой удар «Цирконами», украинская сторона сообщала практически сразу после инцидента. Российское же оборонное ведомство молчало, пока сегодня не опубликовало сводку о ходе специальной военной операции за неделю.

Из этой сводки следует, что с 23 по 30 марта ВС РФ нанесли 1 массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре (имеется в виду в том числе энергетическая инфраструктура). Удары наносились с земли, воздуха и моря, и в ударах принимали в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Последние, напомним, стали применяться для ударов по объектам на Украине совсем недавно — по сведениям с украинской стороны, в феврале 2024 года.

Как вы понимаете, вооружённый конфликт на Украине стал первым конфликтом, в рамках которого одна из сторон активно и со всё большей частотой применяет гиперзвуковое вооружение, средств противодействия которому пока не существует. Согласно подсчётам, «Цирконы» долетают до любого из крупных городов Украины за считанные минуты: от одной в случае с Одессой до трёх-четырёх в случае с Киевом. Нетрудно догадаться, что за это время невозможно не то что смотать удочки, а даже толком среагировать на угрозу.