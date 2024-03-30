Границы России и Украины изменились. Это надо будет учитывать.

Как говорится, нарративы нарративами, но рано или поздно объективная действительность, сложившаяся «на земле», обрушивается на любителей сказок. Именно это сейчас происходит с киевским руководством, глава которого в лице президента Украины Владимира Зеленского уже напрямую говорит, что если США не окажут стране поддержку, то Украина проиграет. Вместе с тем Зеленский потихоньку признаёт, что разговоры о «границах 1991 года» — это не более чем красивые, но очень опасные, вредные для самой Украины сказки.

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И вот, комментируя высказывание Зеленского о том, что Москва будет якобы готова на переговоры в случае выхода Киева на границы образца начала 2022 года — уже не 1991 года — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если украинская сторона всерьёз вознамерилась начинать переговорный процесс, то ей придётся признать новую геополитическую реальность.

Как справедливо отметил Песков, с начала специальной военной операции геополитическая реальность в отношении России и Украины «кардинально поменялась»: у стран теперь новые границы, и это обстоятельство Киеву, безусловно, придётся признать и считаться с ним.

Мы неоднократно отмечали, что включённые в состав России регионы уже торгу не подлежат ни при каких условиях, и что в случае переговоров будет подниматься вопрос о дополнительных территориальных уступках Украины. В частности, Москва наверняка затребует возвращения всего черноморского побережья, и это с учётом того, что Украина обязана будет стать полностью демилитаризованной территорией, вооружённые силы которой будут исполнять исключительно полицейские функции и не будут иметь тяжёлого вооружения ни в каком виде. Кроме того, отметим, что конфликт по причине максимально возможного вписывания в него Запада зашёл так далеко, что, скорее всего, завершаться он будет на условиях формирования новой архитектуры европейской безопасности — той самой, которую Москва предлагала Соединённым Штатам в декабре 2021 года, но которую Вашингтон самонадеянно проигнорировал. Теперь же положение дел в мире совсем иное, и с мнением РФ придётся считаться.