Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Песков: Киеву в случае начала переговоров придётся учитывать новую геополитическую реальность
Границы России и Украины изменились. Это надо будет учитывать.

реклама

Как говорится, нарративы нарративами, но рано или поздно объективная действительность, сложившаяся «на земле», обрушивается на любителей сказок. Именно это сейчас происходит с киевским руководством, глава которого в лице президента Украины Владимира Зеленского уже напрямую говорит, что если США не окажут стране поддержку, то Украина проиграет. Вместе с тем Зеленский потихоньку признаёт, что разговоры о «границах 1991 года» — это не более чем красивые, но очень опасные, вредные для самой Украины сказки.

реклама

И вот, комментируя высказывание Зеленского о том, что Москва будет якобы готова на переговоры в случае выхода Киева на границы образца начала 2022 года — уже не 1991 года — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если украинская сторона всерьёз вознамерилась начинать переговорный процесс, то ей придётся признать новую геополитическую реальность.

Как справедливо отметил Песков, с начала специальной военной операции геополитическая реальность в отношении России и Украины «кардинально поменялась»: у стран теперь новые границы, и это обстоятельство Киеву, безусловно, придётся признать и считаться с ним.

Мы неоднократно отмечали, что включённые в состав России регионы уже торгу не подлежат ни при каких условиях, и что в случае переговоров будет подниматься вопрос о дополнительных территориальных уступках Украины. В частности, Москва наверняка затребует возвращения всего черноморского побережья, и это с учётом того, что Украина обязана будет стать полностью демилитаризованной территорией, вооружённые силы которой будут исполнять исключительно полицейские функции и не будут иметь тяжёлого вооружения ни в каком виде. Кроме того, отметим, что конфликт по причине максимально возможного вписывания в него Запада зашёл так далеко, что, скорее всего, завершаться он будет на условиях формирования новой архитектуры европейской безопасности — той самой, которую Москва предлагала Соединённым Штатам в декабре 2021 года, но которую Вашингтон самонадеянно проигнорировал. Теперь же положение дел в мире совсем иное, и с мнением РФ придётся считаться.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Россия для ударов по украинской энергетике начала применять крылатые ракеты Х-101 с вдвое увеличенной боевой частью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
16
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
43
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
4
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
70
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
17
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
19
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
93
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.3
4
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
86
Россия возобновляет производство трёхтонных бомб ФАБ-3000: какую роль они сыграют на поле боя
25

Сейчас обсуждают

Китя
13:09
Не обламывайся скоро DLSS4 выйдет.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
komatoz2000
13:05
ИМХО, СВО требует запчастей и дронов, снижение порога приведет к удорожанию этих компонент и как следствие, уменьшение потока нужных фронту запчастей/деталей/дронов. Таким образом, по моему мнению э...
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
Waramagedon
13:05
Когда в лесу окажешься ночью, то это дрочилово будет единственным приятным делом. Сейчас этим дрочилово заняты на Украине, электричества нема как и батареек в магазинах.
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Майкопское Честное
13:05
А там ничего не сказано про забивание камнями фекальных змеев за виртуальные говносборки?
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
Waramagedon
13:03
Эти заряжаемые аккумуляторы хуже просто аккумуляторов по ёмкости и силе тока.
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Waramagedon
13:02
Откуда бурные фантазии товарищЪ? Батарейки никогда не были в дефиците, на полках от просрочки зеленели даже в самые тяжёлые времена перестройки и 90гг.
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
DANYNAFIG
12:54
Теперь условия другие , зеля должен быть вздёрнут на площади самими украми , а там посмотрим на их поведение :D
Зеленский отказался от риторики выхода Украины на границы 1991 года для начала переговоров с РФ
Успешный
12:53
Ну теперь точно, игры вылетать не будут с ошибкой драйвера.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Александр Сечков
12:52
Ам4 поддерживают только для того, чтобы не отдавать часть рынка Интел. В ам5 поддержки ддр4 нет. А профита от ддр5 не так и много, в тех же играх. Да и смысл переходить на 7500f с 5600х? Уж не говоря ...
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
NONsens
12:52
Сейчас по сочетанию лёгкости нанесения и эффективности рулит NT-H2
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем