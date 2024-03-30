Теперь Зеленскому достаточно выхода на границы до 24 февраля 2022 года. Ничего, мы подождём.

Как вы помните, президент Украины Владимир Зеленский и его коллектив словно мантру повторяли тезис о том, что для начала каких бы то ни было переговоров с Россией Украина сначала должна вернуть под свой контроль территории в том виде, в котором она воспринимает их со своей конституционной точки зрения. Проще говоря, выйти на границы 1991 года, или вернуть под свой контроль всю Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

реклама

Понятно, что этот подход изначально абсолютно нереализуем: вышеуказанные пять регионов включены в состав России, и торгу не будут подлежать уже ни при каких условиях, конкретно про эти регионы Киев должен забыть навсегда и понять, что если переговоры и начнутся, то они будут вестись на совершенно иных условиях, и обсуждаться на них будут совершенно другие вопросы — такие, например, как принадлежность всего северного побережья Чёрного моря.

Силой Киев ничего «вернуть» не сможет, потому что силы нет и не предвидится даже в случае прямой интервенции НАТО или отдельных стран-членов блока, и вот, похоже, реальность начала добивать до президента Украины. В интервью американскому телеканалу CBS News Зеленский намекнул, что Киеву, по большому счёту, и границ образца начала 2022 года будет достаточно: в представлении президента Украины, Москва будет готова к диалогу в том случае, если ВСУ выйдут на границы до начала российской специальной военной операции.

Безусловно, данный тезис тоже диаметрально противоположен реальности, но нельзя не отметить тот факт, что потихоньку руководство Украины начинает синхронизироваться с объективной действительностью. Конечно, процесс синхронизации должен происходить значительно быстрее, ведь у Зеленского осталось меньше двух месяцев, прежде чем он перестанет быть легитимным главой государства, а там уж будут возможны очень разные варианты.