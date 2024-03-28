Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны России подтвердило поражение очередного M1 Abrams на Авдеевском направлении зоны СВО
Дело было вчера.

реклама

Вчера вечером в тематических группах в социальных сетях стали появляться сообщения с фотоподтверждениями поражения очередного танка M1 Abrams ВСУ в районе населённого пункта Бердычи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В подлинности этих изображений сомнений не было, и вот, сегодня Минобороны России в рамках ежедневной сводки о ходе проведения СВО подтвердило, что ВСУ за последние сутки потеряли на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения три танка, включая один M1 Abrams американского производства.

реклама

Естественно, за сутки потери ВСУ на данном направлении составили не только три танка, но также две БМП, девять автомобилей, две гаубицы M777 и две гаубицы Д-30. В настоящий момент ВС РФ осуществляют продвижение практически по всей линии боевого соприкосновения. Да, продвижение ползучее, медленное, но оно есть.

Что до танков M1 Abrams, то, по мнению военных аналитиков, их применение со стороны ВСУ может свидетельствовать об истощении запасов другой бронетехники. Понятно, что никаким сверхоружием «Абрамсы» не являются, ведь их спокойно вышибали даже инсургенты на Ближнем Востоке при помощи ручных противотанковых гранатомётов. Что уж говорить про попытки применить эти танки против регулярных вооружённых сил первого класса.

#россия #украина #политика #боевые действия #m1 abrams
+
Написать комментарий (0)
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер допустил возможность стать посредником для переговоров по Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
16
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
21
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
6
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
32
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
30
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
14
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
18
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
19
Эксперты Military Watch составили рейтинг самых мощных двигателей, созданных для истребителей
+
Шпаргалка по модным словам ИИ и их значениям
+

Сейчас обсуждают

VladTag
15:19
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
OgoGoLog
15:19
Сказал представитель вымышленного народа, которого чуть меньше 100 лет назад вообще не существовало.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
AndyNebula
15:18
Ты "сосни" сошнешь, об сосну ударенный? "Сосни" это что? Что-то растительное или член, что сейчас у тебя во рту? Ударять тебя перед сим процессом надо? Или ту уже оформленный?
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
dail0r
15:17
Даёшь отечественный пул в массы😁
В России считают необходимым использование отечественного оборудования для майнинга
AndyNebula
15:16
Какая "рюская"? Ты далпаеб, нации изобретаешь?
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
AndyNebula
15:14
А причем тут фашизм, тряпка туалетная? Мы же в отличии от вас говномесов людей по национальному признаку не делим и не щемим.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Александр Киселев
15:13
Сказало чмо с русской фамилией,вот ты и есть прилагательное,и не существующее тело!
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Елена Проклова
15:13
Турбаза
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Manager
15:09
Список верхушки сектантов-бандеровцев, подлежащих денацификации. Пока денацифицирован только один из этого списка. И за полтора года с момента написания комментария ситуация не поменялась.
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.3
Елена Проклова
15:09
Исчезни в небытие, хрюшка кошерная!
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем