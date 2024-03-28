Дело было вчера.

Вчера вечером в тематических группах в социальных сетях стали появляться сообщения с фотоподтверждениями поражения очередного танка M1 Abrams ВСУ в районе населённого пункта Бердычи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В подлинности этих изображений сомнений не было, и вот, сегодня Минобороны России в рамках ежедневной сводки о ходе проведения СВО подтвердило, что ВСУ за последние сутки потеряли на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения три танка, включая один M1 Abrams американского производства.

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Естественно, за сутки потери ВСУ на данном направлении составили не только три танка, но также две БМП, девять автомобилей, две гаубицы M777 и две гаубицы Д-30. В настоящий момент ВС РФ осуществляют продвижение практически по всей линии боевого соприкосновения. Да, продвижение ползучее, медленное, но оно есть.

Что до танков M1 Abrams, то, по мнению военных аналитиков, их применение со стороны ВСУ может свидетельствовать об истощении запасов другой бронетехники. Понятно, что никаким сверхоружием «Абрамсы» не являются, ведь их спокойно вышибали даже инсургенты на Ближнем Востоке при помощи ручных противотанковых гранатомётов. Что уж говорить про попытки применить эти танки против регулярных вооружённых сил первого класса.