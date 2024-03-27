Какой это уже танк по счёту, все давно сбились.

Когда США передали Украине тридцать одну единицу танков M1 Abrams, никто, по большому счёту, не сомневался, какое будущее эту бронетехнику ждёт на полях сражений. В условиях полностью «прозрачного поля боя», тотального превосходства ВС РФ в противотанковых средствах поражения, артиллерии и господства в воздухе было странно рассчитывать на что-то кроме кадров с подбитыми «Абрамсами». Сегодня очередными такими кадрами стало больше: в районе населённого пункта Бердычи на Донецком направлении линии боевого соприкосновения был подбит очередной «Абраша».

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Сколько всего M1 Abrams из числа переданных для нужд ВСУ уже было выведено из строя на сегодняшний день — 4, 5 или 6 — значения не имеет. Важно то, что факт их переброски на линию боевого соприкосновения свидетельствует о необходимости затыкать пробелы в бронетехнике ценными западными образцами.

Масштаб повреждений танка из имеющихся на данный момент кадров оценить сложно, но, судя по всему, люки открыты, а это значит, что экипажу удалось ретироваться, оставив технику.