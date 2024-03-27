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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ещё один танк M1 Abrams подбит в зоне СВО в районе Бердычей
Какой это уже танк по счёту, все давно сбились.

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Когда США передали Украине тридцать одну единицу танков M1 Abrams, никто, по большому счёту, не сомневался, какое будущее эту бронетехнику ждёт на полях сражений. В условиях полностью «прозрачного поля боя», тотального превосходства ВС РФ в противотанковых средствах поражения, артиллерии и господства в воздухе было странно рассчитывать на что-то кроме кадров с подбитыми «Абрамсами». Сегодня очередными такими кадрами стало больше: в районе населённого пункта Бердычи на Донецком направлении линии боевого соприкосновения был подбит очередной «Абраша».

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Сколько всего M1 Abrams из числа переданных для нужд ВСУ уже было выведено из строя на сегодняшний день — 4, 5 или 6 — значения не имеет. Важно то, что факт их переброски на линию боевого соприкосновения свидетельствует о необходимости затыкать пробелы в бронетехнике ценными западными образцами.

Масштаб повреждений танка из имеющихся на данный момент кадров оценить сложно, но, судя по всему, люки открыты, а это значит, что экипажу удалось ретироваться, оставив технику.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #m1 abrams
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