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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Швеции заявили, что Европе «придётся» десятилетиями жить с исходящей от России военной угрозой
Вас в НАТО что, заставлял кто-то вступать? Всё же было хорошо и нейтрально. А теперь да, живите с угрозой.

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С этого месяца Швеция официально является членом НАТО. Сотрудничество Стокгольма и Брюсселя в военном плане и раньше было запредельным, поэтому, по сути, Швеция и НАТО лишь формализировали уровень своих отношений. Но где формализация, там и её последствия: отныне российские стратегические ядерные силы вбили ещё несколько координат в свою базу данных, и с осознанием этого факта Швеции, утратившей многовековой нейтралитет, нужно как-то жить дальше.

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И вот, кажется, последствия, которые теперь ждут Швецию, понял посол страны при НАТО Аксель Вернхофф. По его словам, Европе и Североатлантическому альянсу, в который теперь входит Швеция, придётся «десятилетиями жить» в условиях исходящей от России военной угрозы.

Хотя Вернхофф не уточняет, каким именно образом Россия угрожает Европе с военной точки зрения, но бояться полезно. Страх — это естественная реакция, которая предохраняет особь от глупых действий. В интересах Швеции, безусловно, было оставаться именно что нейтральным государством, но поскольку Стокгольм не обладает ни граммом реального государственного суверенитета, то его мнения по поводу вступления или невступления в НАТО никто, собственно говоря, даже не спрашивал. Партия (войны) сказала: «Надо!», Стокгольм ответил: «Есть!».

Следует помнить, что европейский «райский сад» стал возможным именно по причине того, что Европа скрылась за американским ядерным зонтиком, полностью положилась на американское военное присутствие в плане защиты Старого Света, и благодаря этому смогла высвободить огромные ресурсы на построение в ряде европейских государств настоящих социальных систем. В течение последних двух лет всё чаще звучат призывы о милитаризации Европы, но но поскольку богатство Запада чрезвычайно призрачно и уязвимо, то «внезапно» выяснилось, что «тянуть» одновременно и военные, и социальные расходы ЕС не в состоянии — нужно выбирать. Готовы ли к этому изнеженные европейские привыкшие к высокому уровню благосостояния граждане, большой вопрос, на который европейским «элитам» ещё предстоит дать ответы.

#россия #политика #нато #евросоюз #швеция
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