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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WSJ: Европе придётся выбирать — или милитаризация, или социальные расходы
Вот так. Райский сад оказался не таким уж райским и не таким уж садом.

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Последние тридцать пять лет европейские страны жили действительно в раю: отсутствие риска региональной и глобальной войны, возможность резко сократить оборонные расходы, забравшись под юбку Соединённых Штатов, перенаправить деньги на созидательные цели, и организовав, по сути, социальные государства. Всё это вдогонку поддерживалось потоком дешёвых ресурсов из осколков Советского Союза, обеспечивавших европейской экономике конкурентоспособность.

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Всё это, как вы понимаете, закончилось в 2022 году, когда положение дел в Европе резко стало другим. Последствия тотальной демилитаризации европейских государств сейчас прекрасно видны по ситуации на Украине: страны коллективного Запада, поверившие в то, что угроза их существованию навсегда ушла в историю, и крупных боевых действий уже никогда не будет, не скрывают, что не могут обеспечивать конфликт такой степени интенсивности и масштаба.

Сейчас отдельные европейские функционеры из числа престарелых «ястребов» продвигают идею милитаризации экономики Старого Света — по сути, её перевода на «военные рельсы». Безусловно, европейские политические деятели не понимают, что означает перевод экономики на военные рельсы и как его можно реализовать в условиях, когда в ЕС нет ни рабочей силы в достаточных количествах, ни дешёвых ресурсов, ни дешёвой энергии, ни компетенций, ни, в конце концов, политической воли на принуждение частного капитала к расширению своих производственных мощностей.

И вот, издание The Wall Street Journal отметило, что социальная модель, которой стали придерживаться в Европе после окончания Холодной войны, несовместима с милитаризацией экономики. Кроме того, если ЕС действительно решит воплотить фантазии своего руководства в жизнь, то ресурсов у европейских государств попросту нет, и тогда Брюсселю придётся выбирать между военными и социальными расходами. Готово ли к такому развитию событий крайне избалованное и изнеженное европейское общество, вопрос риторический.

Напомним, что разговоры о наращивании военного производства в ЕС ведутся уже два года, но с тех пор ничего толком не изменилось: слова, по причинам, указанным выше, так и остались словами. По всей видимости, пока в европейских наднациональных органах к власти не начнут приходить вменяемые люди, что, как вы понимаете, крайне маловероятно, или пока ЕС не начнёт разваливаться изнутри посредством выхода из него составных частей по аналогии с Brexit, данная дилемма останется нерешённой. А в результате выхода из ЕС страны могут прийти к единственно верному выводу: что дружить с Россией лучше и выгоднее, чем с ней враждовать.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #промышленность
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