Дескать, ФАБ-1500 делает всё то же самое, а ФАБ-3000 должны нести куда более крупные, тяжёлые и дорогие самолёты.

Несколько дней назад Минобороны России сообщило о том, что предприятия военно-промышленного комплекса с февраля этого года возобновили массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000, в которых одной только взрывчатки полторы тонны. Понятно, что без намерения использовать эти бомбы в рамках специальной военной операции их производство бы не возобновляли. Понимая, чем это может грозить Украине, западные издания стали публиковать статьи, в которых отмечают, дескать, «избыточность» данных боеприпасов для данного конфликта вкупе с «рискованностью» их применения.

реклама

Так, издание Forbes пишет, что в реалиях украинского кризиса применение авиабомб ФАБ-3000, даже оснащённых модулями планирования и коррекции, слишком рискованно. Причин две, причём вторая вытекает из первой: авиабомбы ФАБ-1500 в два раза меньшей мощности и так отлично справляются с задачами, в то время как ФАБ-3000 из-за своих габаритов потребует использования уже совсем другого класса самолётов-носителей — стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. В Forbes считают, что Россия не станет рисковать относительно небольшим парком Ту-22М3, чтобы применять ФАБ-3000 на Украине.

По какой-то причине автор материала то ли не в курсе, то ли намеренно это не уточняет, но Россия последнее время с максимальным рвением «выносит» украинские средства противовоздушной обороны, большая часть которых на сегодняшний день состоит из поставленных Западом образцов и, как следствие, не может быть заменена в необходимые сроки.

Впрочем, с тем, что применение ФАБ-3000 действительно несёт определённые риски, которые можно счесть неприемлемыми, мы с автором статьи в Forbes, пожалуй, согласимся. Необходимо, впрочем, понимать, что в плане соотношения разрушительной силы и стоимости со старыми добрыми авиационными бомбами сравниться ничего не может: крылатая ракета сопоставимой мощности будет стоить в десятки, если не в сотни раз больше.