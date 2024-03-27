Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США сочли «рискованным излишеством» применение Россией авиабомб ФАБ-3000 на Украине
Дескать, ФАБ-1500 делает всё то же самое, а ФАБ-3000 должны нести куда более крупные, тяжёлые и дорогие самолёты.

реклама

Несколько дней назад Минобороны России сообщило о том, что предприятия военно-промышленного комплекса с февраля этого года возобновили массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000, в которых одной только взрывчатки полторы тонны. Понятно, что без намерения использовать эти бомбы в рамках специальной военной операции их производство бы не возобновляли. Понимая, чем это может грозить Украине, западные издания стали публиковать статьи, в которых отмечают, дескать, «избыточность» данных боеприпасов для данного конфликта вкупе с «рискованностью» их применения.

реклама

Так, издание Forbes пишет, что в реалиях украинского кризиса применение авиабомб ФАБ-3000, даже оснащённых модулями планирования и коррекции, слишком рискованно. Причин две, причём вторая вытекает из первой: авиабомбы ФАБ-1500 в два раза меньшей мощности и так отлично справляются с задачами, в то время как ФАБ-3000 из-за своих габаритов потребует использования уже совсем другого класса самолётов-носителей — стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. В Forbes считают, что Россия не станет рисковать относительно небольшим парком Ту-22М3, чтобы применять ФАБ-3000 на Украине.

По какой-то причине автор материала то ли не в курсе, то ли намеренно это не уточняет, но Россия последнее время с максимальным рвением «выносит» украинские средства противовоздушной обороны, большая часть которых на сегодняшний день состоит из поставленных Западом образцов и, как следствие, не может быть заменена в необходимые сроки.

Впрочем, с тем, что применение ФАБ-3000 действительно несёт определённые риски, которые можно счесть неприемлемыми, мы с автором статьи в Forbes, пожалуй, согласимся. Необходимо, впрочем, понимать, что в плане соотношения разрушительной силы и стоимости со старыми добрыми авиационными бомбами сравниться ничего не может: крылатая ракета сопоставимой мощности будет стоить в десятки, если не в сотни раз больше.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #боевая авиация #фаб-1500 #дальняя авиация #фаб-3000
+
Написать комментарий (0)
Госдеп: США не поддерживают удары ВСУ по территории России
Президент Сербии заявил о «тяжёлых» вызовах, с которыми скоро столкнётся страна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
64
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
6
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
61
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
7
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
25
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
29
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
346
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
11
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
6

Сейчас обсуждают

nukemall
11:39
И другие поражают, но Су-27, МиГ-29 и Су-24 дуркаинцам после распада СССР досталось много, давно не летающие на аэродромах стоят и воздушную/космическую разведку с толку сбивают, к тому же их догадали...
Меркурис: Для ВКС РФ не будет трудным поразить F-16 прямо на украинских аэродромах
inchaos75
11:38
На VirtualBox-e любой ретрогейминг пашет на ура, хоть на Win95, закопайте стюардессу обратно.
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
Вадим Кудрявцев
11:35
Как этот мудила задрал.Обоссал его с ног до головы
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
Eaeц
11:32
shocker солевой наркоман, в уши долбится, в черный список таких авторов надо, за ложь
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Смирнов Колян
11:31
Shocker, ты людей за идиотов держишь? У тебя в сборке указана видеокарта Acer Radeon RX 7600. А на первом фото видно, что установлена видеокарта Sapfire. И скорее всего это не Radeon RX 7600. Потому ...
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
si-cat
11:25
Исчо один Кутузофф 🤣 Средне-стратегические задачи (а на их основе оперативно-тактические мероприятия) определяются военно-политической обстановкой, реально о которой никто из проходящих здесь не имее...
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
inchaos75
11:23
17600 - 25700 - В яндекс маркете. 35900 - Мегамаркете Разброс цен как обычно ;) Ну а в яндекс маркете один и тот же товар даже у одного продавца может менять цену в +/- 2-3 раза в день запросто, не го...
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
Семёнсемёныч Горбунков
11:21
Ну кому-то тоже не мешает определиться — в огороде бузина или в киеве дядька.
В США добывается 100% всего полупроводникового кварца, а эксперты ожидают дефицит этого минерала
inchaos75
11:19
Мыслишь реакцией процессоров, что все моментально должно реагировать? Если закрыть завод по производству макарон, ты через секунду заметишь что у тебя дома макароны закончились? Или все таки пока они ...
"Рыбарь": Ракетная атака по ДнепроГЭС-2 полностью нарушила работу стратегического энергообъекта
drhitman
11:19
Нормально там память гонится даже больше чем нужно. На кой на 65-ваттный проц еще лучше охлад? Видяху хоть на 300 Ватт можно будет поставить с этим БП. Лунтик - это ты.
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем