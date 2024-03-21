Трёхтонная фугасная бомба — это вам не шутки-прибаутки с дронами за $500.

По мере того, как украинские доставшиеся ей в наследство и не затребованные назад от СССР/России, а также поставленные странами коллективного Запада системы противовоздушной обороны выбиваются российскими ракетными ударами, перед российской авиацией открывается значительно более широкий простор для действий. На сегодняшний день авиационные бомбы различной массы, экипированные универсальными модулями планирования и коррекции, являются одной из основных головных болей для ВСУ и спонсирующих их США и стран НАТО: согласно комментариям представителей украинского военного командования, только за первые два с половиной месяца ВКС России сбросили на позиции в 16 раз больше авиабомб, чем за весь 2023 год.

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На переднем плане фугасная авиационая бомба ФАБ-3000.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что потребность в данных средствах поражения в России растёт экспоненциально, и оборонные заводы выполняют поставленную перед ними задачу. Так, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу с инспекцией посетил завод по производству авиационных, артиллерийских и танковых средств поражения, по итогу которой руководство завода уведомило министра о многократном наращивании выпуска авиационных бомб.

На переднем плане фугасная авиационая бомба ФАБ-1500, на заднем плане три ФАБ-3000. Для сравнения размеров.

Как сообщается, производство авиабомб ФАБ-500 выросло «многократно», производство бомб ФАБ-1500 — в два раза. Кроме того, началось массовое производство новых авиационных бомб ФАБ-3000.

С 2022 года завод прошёл реконструкцию и был модернизирован параллельно со введением в строй свыше 45 тысяч квадратных метров производственных площадей. Предприятие работает круглые сутки.