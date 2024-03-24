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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Одна из российских крылатых ракет ночью нарушила польское воздушное пространство — Минобороны Польши
Ну, допустим, даже если нарушила, дальше-то что?

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Сегодня ночью между Россией и Украиной состоялся обмен ракетными ударами. Понятное дело, происходило это на совершенно разных уровнях как в плане исполнения, так и в плане количества и качества средств поражения. Какие были цели у сегодняшнего украинского ракетного удара по Крыму, пока не вполне понятно, но вот российский ночной массированный удар пришёлся по целому ряду чувствительных военных и инфраструктурных объектов на западе Украины.

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По всей видимости, во время выполнения манёвров для запутывания систем противовоздушной обороны одна из крылатых ракет ненадолго нарушила польское воздушное пространство. По крайней мере, официальная Варшава в лице её Минобороны Польши сегодня обвинила Россию в нарушении одной из ракет воздушного пространства страны.

Как отмечается на сайте МИД Польши, Варшава «будет требовать» от Российской Федерации объяснений в связи с «очередным» нарушением воздушного пространства страны.

Польша регулярно обвиняет Россию в нарушении её воздушного пространства, однако в большинстве случаев обвинения оказываются либо заведомо ложными, либо по мере расследования оказывается, что ракета-нарушитель вообще украинская. В любом случае, даже если сегодня ночью российская крылатая ракета действительно ненадолго пересекла воздушное пространство Польши, то никакой катастрофы в этом нет. Что до польской реакции, то, учитывая, как много Варшава сделала для затягивания украинского кризиса, снабжая ВСУ оружием и боеприпасами, то лично нам кажется, что Польша должна вести себя тихо (желательно вообще бесшумно) по отношению к РФ.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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ВКС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины — МО РФ
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