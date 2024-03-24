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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ ночью нанесли масштабный ракетный удар по Севастополю
Большая часть ракет была перехвачена, но часть достигла своих целей.

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Действия украинского политического руководства, как мы уже неоднократно отмечали, всячески демонстрируют, что ему глубоко по барабану на российские удары «возмездия», ведь без электричества, если ВС РФ доведут до конца процесс по уничтожению украинской энергосистемы, сидеть будут не они, а простые украинцы. Всё это как нельзя лучше характеризует действующую киевскую власть и должно уже наконец-то начать отрезвлять граждан Украины: несмотря на состоявшийся в пятницу массированный комбинированный ракетно-беспилотный удар ВС РФ по объектам энергетики, политическое руководство в Киеве продолжает обстреливать территорию России.

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Сегодня ночью, в частности, вооружённые силы Украины осуществили масштабный, самый крупный за последнее время ракетный удар по Крыму и Севастополю. На протяжении нескольких часов на полуострове ревела тревога, а небо озарялось вспышками от перехваченных средствами противовоздушной обороны украинских ракет.

Далеко не все ракеты удалось перехватить: часть из них достигли своих целей. Согласно официальной информации от губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, в результате атаки была частично повреждена транспортная инфраструктура города, а от ударных волн в нескольких домах в центре города повыбивало стёкла. Один человек погиб от осколков ракеты.

В очередной раз отмечаем, что любые обстрелы российской территории со стороны Украины в юридических рамках данного конфликта, который для РФ является специальной военной операцией, а для Украины самообороной в своих границах, это террористические акты, какую бы цель, даже если она сугубо военная, такие действия ни преследовали.

#россия #украина #политика #боевые действия
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