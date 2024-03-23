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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле»
Количество жертв теракта при этом увеличилось до 93 человек. К террористам тянется украинский след.

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Вчера вечером в подмосковном Красногорске произошла страшная трагедия, навсегда вписанная в историю террористических актов, совершённых на территории России. Около 20:00 по московскому времени в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооружённых автоматическим оружием террористов, открывших огонь по вооружённой лишь дубинками охране, а затем и по посетителям зала. Террор в «Крокус Сити холле» стал одним из самых кровавых в современной российской истории: по последним официальным данным, количество жертв атаки на концертный зал увеличилось до 93 (Обновлено: Следственный комитет сообщил, что при разборе завалов найдены ещё тела погибших. Всего на данный момент количество жертв теракта достигло 115 человек) и, к сожалению, учитывая тяжёлое состояние раненых, может расти и дальше.

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Изображение: перехваченная спецслужбами машина, на которой террористы мчались в направлении Украины.

Террористы с места преступления спешно ретировались и, не став менять ни машину, на которой они приехали к «Крокус Сити Холлу», ни номера на машине, вероятно, не зная, что в России всё утыкано камерами наблюдения, позволяющими быстро выявлять преступников, что есть мочи рванули на юго-запад по направлению к Украине. Перехватить машину террористов спецслужбам удалось в Брянской области всего за сто километров от границы с Украиной. Двух террористов повязали сразу на месте, ещё двое бросились наутёк в сторону леса, где также были схвачены и задержаны.

Изображение: один из задержанных подозреваемых в осуществлении теракта.

И вот, около часа назад директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании одиннадцати подозреваемых, включая всех четырёх террористов, исполнивших теракт в «Крокус Сити Холле».

Изображение: Концертный зал "Крокус Сити Холл" сегодня днём.

Согласно информации ФСБ, оружие, применённое террористами, было заранее приготовлено в тайнике, а сами исполнители теракта планировали бежать через российско-украинскую границу, имея контакты на украинской стороне. Важно понимать, что российские спецслужбы пока не называют украинские ведомства или иные связанные с Украиной организации заказчиками данного теракта. Следствие продолжается, задержанные террористы этапированы в Москву, где с ними будут разговаривать уже по-серьёзному.

#россия #политика
В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошёл теракт, есть жертвы, в здании пожар
Несмотря на удары возмездия по Украине, ВСУ продолжают вести обстрелы «старой» территории России
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