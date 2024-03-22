Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошёл теракт, есть жертвы, в здании пожар
Сейчас идёт эвакуация посетителей «Крокус Сити Холла», десятки бригад скорой помощи отправлены к месту происшествия.

реклама

Террористическая угроза существует всегда, тем более, когда государство ведёт вооружённый конфликт. Подавляющее большинство подобных действий пресекаются специальными службами ещё на этапе планирования, но иногда злоумышленникам удаётся проскочить и совершить преступление. К сожалению, сегодня вечером террористический акт был осуществлён.

реклама

Местом совершения теракта стал концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Согласно показаниям очевидцев, в здание ворвались несколько (по разным сведениям, от трёх до пяти) вооружённых автоматическим оружием террористов, принявшихся стрелять по посетителям комплекса. Затем в результате действий террористов в здании произошёл масштабный пожар.

Данные о количестве жертв и пострадавших разнятся, пока что об этом говорить преждевременно. По различным сведениям, свыше сотни человек нуждаются в эвакуации из горящего здания.

На момент публикации данной заметки к «Крокус Сити Холлу» прибыли подразделения Росгвардии, ОМОНа и СОБР, пожарные, вызваны пожарные вертолёты. Пятьдесят бригад скорой помощи из Москвы и области направлены к месту происшествия. Был создан оперативный штаб. Сообщается, что спецназ приступил к штурму здания с целью ликвидации террористов.

В московских аэропортах и на вокзалах усилены меры безопасности, отменены массовые мероприятия на ближайшие выходные. В Москву в связи с произошедшим поступают соболезнования мировых лидеров.

#россия #политика
Премьер Украины сообщил о повреждении «почти 20» электроподстанций
Небензя назвал выполненной цель России по демилитаризации «собственно Украины»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
5
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
5
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
73
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
29
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
28
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
10
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
21:58
Сейчас у минусаторов очко пригорит! https://yap.ru/forum1/topic2755739.html - можете вертеть тут что угодно, но мнение народных масс вы не измените
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Александр Сергеевич
21:57
Ядерный двигатель для запуска ракет!?чет такую бандуру даже представить сложно.эту хрень надо запускать с орбиты а сначала там все собрать короче не взлетит!это типа АПЛ в космос запускать😅
Китай разрабатывает ядерный двигатель, который доставит космический корабль на Марс в короткие сроки
VAKT
21:56
"и не просто DDR3, а DDR3L" Автор, я открою для тебя секрет полишинеля : сейчас ddr и ddrL - это почти всегда одни и те же чипы, а сакральная L добавляется изменением одного бита в прошивке, что я де...
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
MulteG
21:56
Кошмар сайт превратился в зеркало РИА новости... И радостные урапатриоты улюлюкают... На то пошло, где ссылка на тот канал, где на танк жалуются?
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
Vito Vago
21:55
"Мягкие" меры ФСБ по пресечению, любыми мерами, подобных актов терроризма, удивляют!
В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошёл теракт, есть жертвы, в здании пожар
palkovvodec
21:52
да кому ты нужна опущенка продажная, только про ботов и можешь скулить, ничтожество кнопочное))
Госдума рассмотрит законопроект об упразднении транспортного налога
palkovvodec
21:50
жаль что тебя в крокус сити не было псина позорная, убейся лучше выродок опущенный. нытик потяфкай ещё:
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
ЧatoБoт
21:46
Свыни должны жить в свынарнике, запомните эту простую истину, некроинцы. Или бегите всем свiдомым кагалом в цэевропку, там вас и остригут до костей.
Премьер Украины сообщил о повреждении «почти 20» электроподстанций
ЧatoБoт
21:46
И это - хорошо! Некроинцы просто счастливы.
Генеральный прокурор Нью-Йорка предпринимает первый шаг для подготовки к аресту активов Трампа
daem0ns
21:07
сударь, вы плохо искали на озоне. Там те же самые кетайцы что на алике торгуют, так же и на озоне хламчик сейчас толкают. Но усё таки, с алика сильно дешевле - в два раза. По осени брал две плашки...
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем