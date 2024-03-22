Сейчас идёт эвакуация посетителей «Крокус Сити Холла», десятки бригад скорой помощи отправлены к месту происшествия.

Террористическая угроза существует всегда, тем более, когда государство ведёт вооружённый конфликт. Подавляющее большинство подобных действий пресекаются специальными службами ещё на этапе планирования, но иногда злоумышленникам удаётся проскочить и совершить преступление. К сожалению, сегодня вечером террористический акт был осуществлён.

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Местом совершения теракта стал концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Согласно показаниям очевидцев, в здание ворвались несколько (по разным сведениям, от трёх до пяти) вооружённых автоматическим оружием террористов, принявшихся стрелять по посетителям комплекса. Затем в результате действий террористов в здании произошёл масштабный пожар.

Данные о количестве жертв и пострадавших разнятся, пока что об этом говорить преждевременно. По различным сведениям, свыше сотни человек нуждаются в эвакуации из горящего здания.

На момент публикации данной заметки к «Крокус Сити Холлу» прибыли подразделения Росгвардии, ОМОНа и СОБР, пожарные, вызваны пожарные вертолёты. Пятьдесят бригад скорой помощи из Москвы и области направлены к месту происшествия. Был создан оперативный штаб. Сообщается, что спецназ приступил к штурму здания с целью ликвидации террористов.

В московских аэропортах и на вокзалах усилены меры безопасности, отменены массовые мероприятия на ближайшие выходные. В Москву в связи с произошедшим поступают соболезнования мировых лидеров.