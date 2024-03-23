Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Несмотря на удары возмездия по Украине, ВСУ продолжают вести обстрелы «старой» территории России
Политическое руководство Украины делает всё от него зависящее, чтобы про электричество в стране знали только из учебников физики и из рассказов старшего поколения.

реклама

На протяжении минувших четверга и пятницы ВС РФ наносили по территории Украины массированные комбинированные удары по центрам принятия решений, объектам энергетики, предприятиям военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации ВСУ, спецназа, а также иностранных наёмников. Кроме того, Минобороны России сообщило о нанесении 49 ударов возмездия по чувствительным объектам Украины и ВСУ в знак возмездия за террористические обстрелы российской территории, в основном Белгородской области и её областного центра — Белгорода.

реклама

Несмотря на показательные акции возмездия, которые многократно, на несколько порядков или даже в тысячи раз по своим последствиям превосходят террористические удары ВСУ по российским регионам, военно-политическое руководство Украины упорно отказывается понимать причины и следствия и продолжает отдавать приказы на обстрелы приграничных населённых пунктов и Белгорода.

Вместе с тем, несмотря на то, что Соединённые Штаты настойчиво просили официальный Киев завязывать с PR-акциями с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, сегодня ВСУ эти удары осуществили вновь: ударом лёгкого беспилотника был вызван пожар на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области.

Как нетрудно догадаться, киевское руководство делает всё возможное, чтобы Украине был нанесён максимальный ответный ущерб. Допускаем, что в Киеве прекрасно осознают, что конфликт проигран несмотря ни на что, и что значительная часть территорий страны отойдёт к России. А дальше уже идёт классическое «Так не доставайся же ты никому», в данном случае подразумевающее, что территории достанутся России в максимально разрушенном состоянии, которые на долгие годы вперёд лягут на РФ тяжёлым бременем. Отметим, что восстановление одной только ДнепроГЭС в Запорожье (с точки зрения Конституции России — российский город), машинный зал которой вчера был полностью уничтожен ракетными ударами, займёт несколько лет.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошёл теракт, есть жертвы, в здании пожар
Небензя назвал выполненной цель России по демилитаризации «собственно Украины»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
10
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
73
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
14
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
6
Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ
3
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
3
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

daem0ns
12:14
нее, это жалкий подражатель. Он в Эксель не умеет! Зы. ССыкнул на булика!
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
Максим Ширшов
12:10
Тем не менее, нацисты из украины уже заявили, что это их рук дело, а их террористов поймали на пути на украину. Соответственно, делаем выводы, что кровь мирных людей снова на руках нацистской хунты, з...
Администрация Зеленского распорядилась приостановить любые операции на территории России
Александр Тимофеев
12:08
Обнаруженные статьи посылали в журнал не люди. Человеку, если бы он привлек для написания ИИ, в любом случае было бы интересно, что получилось и он всяко прочитал бы текст и обнаружил эти ляпы. Вывод ...
Ученые попались на публикации статей в научных журналах, сгенерированных искусственным интеллектом
alivko1970
12:05
А ты оказался мудаком, как-то предсказуемо
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
kitava
11:59
Не прекратили они. Белгород обстреляли снова. Есть погибший.
Администрация Зеленского распорядилась приостановить любые операции на территории России
Alan Kesaev
11:43
Бублик это новая версия легендарного Феникса?)))
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
Констатин Ильич
11:43
Где статья эта опубликованная? Дайте ссылку
Ученые попались на публикации статей в научных журналах, сгенерированных искусственным интеллектом
Циклон-Б
11:26
так террористы то оказались таджиками, ого как невероятно, прикинь как неожиданно
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
Alterus
10:59
Твой зад воняет пиратскими два коробками?)
Пользователи Samsung сообщают о неприятном запахе, исходящем от стилусов
alex lexx
10:57
А всякая западлистская и укрожопая быдлотеррористическая шваль пущай ПОКА соснет под плинтусо
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем