Политическое руководство Украины делает всё от него зависящее, чтобы про электричество в стране знали только из учебников физики и из рассказов старшего поколения.

На протяжении минувших четверга и пятницы ВС РФ наносили по территории Украины массированные комбинированные удары по центрам принятия решений, объектам энергетики, предприятиям военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации ВСУ, спецназа, а также иностранных наёмников. Кроме того, Минобороны России сообщило о нанесении 49 ударов возмездия по чувствительным объектам Украины и ВСУ в знак возмездия за террористические обстрелы российской территории, в основном Белгородской области и её областного центра — Белгорода.

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Несмотря на показательные акции возмездия, которые многократно, на несколько порядков или даже в тысячи раз по своим последствиям превосходят террористические удары ВСУ по российским регионам, военно-политическое руководство Украины упорно отказывается понимать причины и следствия и продолжает отдавать приказы на обстрелы приграничных населённых пунктов и Белгорода.

Вместе с тем, несмотря на то, что Соединённые Штаты настойчиво просили официальный Киев завязывать с PR-акциями с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, сегодня ВСУ эти удары осуществили вновь: ударом лёгкого беспилотника был вызван пожар на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области.

Как нетрудно догадаться, киевское руководство делает всё возможное, чтобы Украине был нанесён максимальный ответный ущерб. Допускаем, что в Киеве прекрасно осознают, что конфликт проигран несмотря ни на что, и что значительная часть территорий страны отойдёт к России. А дальше уже идёт классическое «Так не доставайся же ты никому», в данном случае подразумевающее, что территории достанутся России в максимально разрушенном состоянии, которые на долгие годы вперёд лягут на РФ тяжёлым бременем. Отметим, что восстановление одной только ДнепроГЭС в Запорожье (с точки зрения Конституции России — российский город), машинный зал которой вчера был полностью уничтожен ракетными ударами, займёт несколько лет.