Ручные «СМИ» Вашингтона изображают из хозяина борца за мир.

В этом месяце вооружённые силы Украины предпринимали попытки, иногда успешные, нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса, поражая нефтебазы, а также непосредственно нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с помощью лёгких ударных беспилотников-камикадзе. Понятно, что лёгкими БПЛА существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам нанести невозможно, но в США, которые прекрасно понимают, что действия Украины являются террористическими актами с точки зрения международного права, экстренно призывали Киев завязывать со своими PR-акциями на территории РФ. По крайней мере, об этом передаёт издание Financial Times.

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Как сообщает издание, Вашингтон повторял свои призывы Киеву прекратить обстрелы российской энергетической инфраструктуры, аргументируя свою позицию тем, что, во-первых, Россия является одним из ключевых мировых производителей нефтепродуктов, и удары по НПЗ могут привести к мировому росту цен на них, а во-вторых, действия Киева могут спровоцировать Россию на нанесение ответных ударов по украинским чувствительным целям.

И если с первым пунктом западные разведки, безусловно, просчитались, поскольку никакого реального ущерба НПЗ нанесено не было, то вот ответные удары действительно не заставили себя долго ждать: сегодня примерно в половине регионов Украины гремели взрывы от массированных ракетных ударов ВС РФ по объектам электрогенерации и электропередачи.

Официальной сводки Минобороны по массированному удару на момент публикации данной заметки предоставлено не было, но с украинской стороны отмечают, что сегодняшний удар был крупнейшим за всё время боевых действий. Поражение наносилось непосредственно по машинным залам электростанций, а такой ущерб, как вы понимаете, быстро не восстанавливается, особенно, когда у Украины давным-давно отсутствуют собственные возможности по производству энергетического оборудования.