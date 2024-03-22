А также «нескольких» электростанций — непосредственно объектов генерации.

Сегодняшний массированный ракетный удар ВС РФ по объектам энергетики, железнодорожным узлам, арсеналам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины будет иметь крайне долгосрочные последствия. Помимо нанесения ударов по подстанциям 330 кВ, заменить оборудование на которых Украина не в состоянии, поражение наносилось также целому ряду непосредственно объектов генерации — электростанциям, наиболее громким из которых стало, по сути, уничтожение машинного зала ДнепроГЭС с выводом её из строя.

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Масштаб ущерба киевские власти только начинают подсчитывать, и вот, по сведениям премьер-министра Дениса Шмыгаля, масштабные разрушения затронули «около двадцати» электроподстанций вкупе с «несколькими» электростанциями. Шмыгаль назвал разрушения энергетической инфраструктуры «серьёзными», однако отметил, что целостность системы не нарушена, и дефицита электроэнергии «не прогнозируется».

Следует понимать, что Украина до сегодняшнего массированного удара, который, возможно, стал лишь первым из запланированной череды, существовала на половине энергосистемы, которая у неё сохранилась после ударов осенью 2022 — зимой 2023 года. Поэтому говорить об отсутствии дефицита в таких условиях весьма странно.

На данный момент неизвестно, будут ли дальнейшие удары. Судя по тому, сколько времени необходимо для подготовки и планирования массированного ракетного удара (обычно это месяцы), продолжение должно быть, иначе процесс снова будет остановлен на полпути, позволяя Украине сохранять экономику и логистику, обеспечивающие функционирование ВСУ.

При этом о восстановлении энергосистемы даже в среднесрочной перспективе речь уже, похоже, не идёт. Для тех, кто верят в то, что подобные повреждения можно восстановить в сжатые сроки, напомним техногенную катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС, когда напором воды была разрушена значительная часть машинного зала станции, на восстановление которого потребовались долгие-долгие годы. И это при условии, что у России, в отличие от Украины, имеется энергетическое машиностроение и, как следствие, возможность восстановления.